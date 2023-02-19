Цветные блины на Масленицу: рецепт, который удивит

Вскоре Масленица – праздник проводов зимы и встречи весны. Всю масляную неделю, которая начинается 20 февраля и заканчивается 26 февраля, давно принято готовить блины и угощать всех знакомых.

Если вы хотите удивить своих гостей необычными блинами, предлагаем приготовить их "в цвете". Символы солнца могут быть красными, зелеными, желтыми и коричневыми. Всё зависит от вашей фантазии.

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Для начала рецепт приготовления блинов. Вам нужно подготовить:

Молоко – 500 мл

Куриное яйцо – 3 шт

Мука пшеничная – 330 г

Сахар – 1.5 ст. л.

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Соль – щепотку

Свекла – 1 шт

Шпинат (подойдет и замороженный) - 100 г

Куркума – 1 ч. л.

Какао-порошок – 1 ст. л.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Как готовить красные блины:

Взбейте яйца, сахар, щепотку соли. Можете пользоваться блендером. Затем влейте молоко и снова перемешайте, постепенно добавляя просеянную муку. Когда смесь будет однородной, добавьте две столовые ложки растительного масла. К части теста добавьте сок из свеклы. Оставшееся тесто оставьте для блинов других цветов.

Таким же образом делается тесто и для зеленых блинов, однако вместо свеклы добавляется перебитый блендером шпинат.

Чтобы сделать оранжевые блины, нужно добавить к тесту чайную ложку куркумы.

Если вы хотите сделать блины коричневыми, то в тесто надо добавить столовую ложку какао-порошка.

Кстати, если у вас дома есть пищевые красители, вы можете напечь блинчиков всех цветов радуги.

Предлагаем вашему вниманию также десерт из тыквы, которую можно приготовить на масляные праздники.

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