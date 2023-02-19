Цветные блины на Масленицу: рецепт, который удивит
Вскоре Масленица – праздник проводов зимы и встречи весны. Всю масляную неделю, которая начинается 20 февраля и заканчивается 26 февраля, давно принято готовить блины и угощать всех знакомых.
Если вы хотите удивить своих гостей необычными блинами, предлагаем приготовить их "в цвете". Символы солнца могут быть красными, зелеными, желтыми и коричневыми. Всё зависит от вашей фантазии.
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Для начала рецепт приготовления блинов. Вам нужно подготовить:
- Молоко – 500 мл
- Куриное яйцо – 3 шт
- Мука пшеничная – 330 г
- Сахар – 1.5 ст. л.
- Соль – щепотку
- Свекла – 1 шт
- Шпинат (подойдет и замороженный) - 100 г
- Куркума – 1 ч. л.
- Какао-порошок – 1 ст. л.
- Масло подсолнечное – 3 ст.л.
Как готовить красные блины:
- Взбейте яйца, сахар, щепотку соли. Можете пользоваться блендером.
- Затем влейте молоко и снова перемешайте, постепенно добавляя просеянную муку.
- Когда смесь будет однородной, добавьте две столовые ложки растительного масла.
- К части теста добавьте сок из свеклы.
- Оставшееся тесто оставьте для блинов других цветов.
Таким же образом делается тесто и для зеленых блинов, однако вместо свеклы добавляется перебитый блендером шпинат.
Чтобы сделать оранжевые блины, нужно добавить к тесту чайную ложку куркумы.
Если вы хотите сделать блины коричневыми, то в тесто надо добавить столовую ложку какао-порошка.
Кстати, если у вас дома есть пищевые красители, вы можете напечь блинчиков всех цветов радуги.
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