Диетические блины на Масленицу: рецепт со свеклой и яблоками

Вскоре будем отмечать Масленицу. Это праздник, во время которого нужно целую неделю готовить блины. Считается, что чем больше вы их напечете, тем щедрее будет для вас год.

Ранее мы сообщали, как приготовить блины и какие секретные ингредиенты к ним добавлять, а сегодня предлагаем узнать, как приготовить "детские" блины с яблоками и свеклой. Их вкус и цвет вам понравятся однозначно.

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Как сообщила кулинарная блоггер Ольга Чубукова в комментарии изданию SHUBA, эти блины получаются очень красивыми и всегда вызывают удивление у детей.

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На 10 порций свекольных блинов она советует взять: три свеклы, 2 стакана овсяных хлопьев, 1.5 ч. л. разрыхлителя, 1/4 ч. л. соли, 2 яйца, пол стакана йогурта, чайную ложку экстракта ванили, пол стакана яблочного пюре, 2 ст. л. меда, то подсолнечное масло.

Как приготовить:

Отварите свеклу, очистите от кожуры и измельчите произвольными кусками. Смешайте овсяные хлопья, разрыхлитель и соль. Насыпьте смесь в миску. Смешайте свеклу, яйцо, растительное масло, йогурт, ванильный экстракт, мед и фруктовое пюре блендером до однородного состояния. Добавьте овсяную смесь и снова перемешайте. Сковороду для блинов поставьте греться на среднем огне. Добавьте немного растительного масла. Вылейте черпачком порцию теста и дождитесь, пока на нем начнут появляться пузырьки. Переверните блинчик на другую сторону и жарьте еще минуту.

Такие блины можно подавать с шариком сливочного сыра или мороженого. А еще их вкусно есть со сметаной. Приятного аппетита!

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