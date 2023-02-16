Масленица в Украине: народные приметы на праздничную неделю

Масленица – веселый и вкусный народный праздник, отмечаемый целую неделю. Как и в любой другой важный период для верующих, существуют не только запреты и традиции, но и приметы, с помощью которых наши предки могли узнать больше о будущей погоде, благополучии и урожае. В этом году Масленица отмечается с 20 февраля по 26 февраля включительно.

Народные приметы на Масленицу

Во время празднования столы должны были ломиться от еды. Ведь как проведешь эту неделю, так и пройдет весь год. А вот неожиданные гости обещали изобилие на весь год.

Традиционно поверья тесно связаны с блинами, поскольку именно с этим блюдом у многих из нас ассоциируется праздник. Сколько золотых блинов испечет хозяйка – столько солнечных дней будет ждать в следующем году. Но лучше не выходить за рамки разумного, иначе жаркий сезон будет слишком сухим и урожай от этого пострадает.

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Если блины у хозяйки получились пышные и румяные – следует ждать щедрый урожай, а если слипаются – плохой знак.

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Если первый блин был очень удачным – в доме будет счастье и удача круглый год. Если первый блин был комом – ждут болезни и бедности.

Первый блин есть нельзя. Его нужно вынести на улицу и покрошить птицам. Считалось, что птицы, похлопав блины, улетят в небеса и попросят у Господа благословения на весь год.

Если зятю пришлись по душе тещины блины, то они проживут этот год в согласии и взаимопонимании.

Если нарезать блины ножом – можно привезти в дом сплошные неудачи.

Если были холода – не стоит ждать слишком жаркое лето.

Дождливая погода перед Масленицей – к урожаю грибов.

Плохая и мокрая погода сулит раннюю весну.

Многие сосульки на крышах – к хорошему урожаю.

Синички громко поют – весну предвещают.

Если на Масленицу избавиться от старых вещей – будет удача весь год.

После этой праздничной недели наступит Великий пост. Традиционно, он продлится 48 дней, и закончится прямо перед Пасхой.

Напомним, UAportal рассказал об истории, традициях и запретах на Масленицу. Украинцы издавна соблюдают правила празднования и передают эти знания из поколения в поколение.

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