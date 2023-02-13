Масленица 2023: когда празднуют, традиции праздника и запреты

Масленица – это древний славянский праздник, имеющий богатую историю и традиции. Масленицу празднуют в течение недели перед Великим постом. Дата этого праздника меняется, обычно оно приходится на конец февраля – начало марта. Пасха в 2023 году приходится на 16 апреля, поэтому в этом году Масленица продлится с 20 по 26 февраля.

Название праздника связано с тем, что в неделю перед Великим постом из рациона питания исключались мясные продукты, а вот молочные еще употреблять можно было, как и традиционные составляющие для приготовления блинов: молоко, яйца, масло, сметана. В народе этот праздник ассоциируется с вкусными печеными блинами и веселыми застольями. Люди хотели разбудить весну от сна и прогнать зиму.

Читайте также: Какие подарки на праздники актуальны во время войны

Видео дня

История и традиции праздника

По своему происхождению это языческий праздник, который ведет начало в праславянские времена и был известен до принятия христианства. Православном календаре есть Сырная седмица и Сиропусное воскресенье, но сам праздник Масленицы церковь не признает, хотя не призывает отказаться от этого праздника. Первоначальное значение этого праздника забылось, и теперь это неделя веселья и вкусных блинов.

Самый известный обычай на Масленицу – готовить молочную пищу. Традиция связана с тем, что после зимы отеля коровы и у людей появлялось молоко, что было очень кстати, ведь зимой скот не режут, а прошлогодние запасы уже заканчивались. Молочные изделия и выпечка спасали людей от голода. Также следует отметить, что главным блюдом на Масленицу в Украине были вареники с сыром и маслом, а не блины, ставшие символом этого праздника.

Каждый из дней недели во время Масленицы имеет свои традиции:

Понедельник – Встреча. Было принято встречать дома гостей с полным столом молочных блюд и курить чучело;

Вторник – Заигрывание. Молодые и холостые люди устраивали игры, чтобы найти себе пару;

Среда – Лакомка. На стол подавали уже множество разнообразных блюд и напитков;

Четверг – Разгуляй. Масленица переходила от семейного к народному празднованию;

Пятница – Тещины вечеринки. Зять приглашал тещу и они укрепляли семейные узы;

Суббота – Посиделки золовки. Молодая жена должна была позвать сестру брата в гости и угостить ее варениками и пирогами;

Воскресенье – Прощенное воскресенье. В этот день принято просить прощения у тех, перед кем провинились, и сходить в церковь.

Читайте также: Какие изменения в новом календаре УГКЦ и когда будут праздновать Пасху и Рождество

Приметы и запреты на Масленицу

В первые в дни Масленицы нужно сделать генеральную уборку и избавиться от ненужных и старых вещей;

Если на Масленицу пришли незваные гости – это к счастью и радости;

Если первый блин получился тонким и кружевным – жизнь в этом году будет легкой, а если толстая и плотная – придется много работать;

Если у незамужней девушки выходят блины с ровными краями, то брак будет удачным, а если прилипают к сковороде – еще три года она будет не замужем;

Если в среду поесть гороха, а в четверг блинов, то весь год у вас будет достаточно денег;

Чем больше напечь блинов на Масленицу – тем счастливее будет год;

Дождливая погода перед Масленицей – к урожаю грибов;

Если перед Масленицей ударили морозы – лето не будет слишком жарким;

На Масленицу не следует отказываться от лакомства и блинов. Первый съеденный блинчик дает здоровье на целый год;

Нельзя употреблять мясо и переедать, ведь Масленица является подготовкой к Великому посту;

Нельзя ругаться и ссориться;

На Масленицу нельзя скучать и сидеть дома, лучше отмечать праздник громко и весело с друзьями и родными;

Нельзя принимать гостей, если в доме не убрано.

Ранее мы подготовили оригинальные поздравления на украинском языке для девушек на День всех влюбленных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!