Масляна 2023: коли святкують, традиції свята і заборони

Масляна – це стародавнє слов'янське свято, яке має багату історію та традиції. Масляну святкують протягом тижня перед Великим постом. Дата цього свята міняється, зазвичай воно припадає на кінець лютого – початок березня. Великдень у 2023 році припадає на 16 квітня, тому цьогоріч Масляна триватиме з 20 по 26 лютого.

Назва свята пов'язана з тим, що в тиждень перед Великим постом з раціону харчування виключалися м'ясні продукти, а ось молочні ще вживати було можна, як і традиційні складові для приготування млинців: молоко, яйця, масло, сметана. У народі це свято асоціюється з смачними печеними млинцями та веселими гуляннями. Люди хотіли розбудити весну від сну і прогнати геть зиму.

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Історія і традиції свята

За своїм походженням це язичницьке свято, яке бере початок у праслов'янські часи та було відоме до прийняття християнства. Православному календарі є Сирний седмиця і Сиропусну неділю, але саме свято Масляної церква не визнає, хоча не закликає відмовитися від цього свята. Первісне значення цього свята забулось, і тепер це тиждень веселощів і смачних млинців.

Найвідоміший звичай на Масляну – готувати молочну їжу. Традиція пов'язана з тим, що після зими отелювались корови і у людей з'являлося молоко, що було дуже доречно, адже взимку худобу не ріжуть, а торішні запаси вже закінчувалися. Молочні вироби та випічка рятували людей від голоду. Також слід відзначити, що головною стравою на Масляну в Україні були вареники із сиром і маслом, а не млинці, які стали символом цього свята.

Кожен із днів тижня під час Масляної має свої традиції:

Понеділок – Зустріч. Було заведено зустрічати вдома гостей з повним столом молочних страв та палити опудало;

Вівторок – Загравання. Молоді та неодружені люди влаштовували ігри, щоб знайти собі пару;

Середа – Ласун. На стіл подавали вже велику кількість різноманітних страв і напоїв;

Четвер – Розгуляй. Масляна переходила від сімейного до народного святкування;

П'ятниця – Тещині вечірки. Зять запрошував тещу і вони зміцнювали сімейні пута;

Субота – Посиділки зовиці. Молода дружина мала покликати сестру брата в гості та пригостити її варениками і пирогами;

Неділя – Прощена неділя. У цей день заведено просити вибачення у тих, перед ким завинили, та сходити до церкви.

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Прикмети та заборони на Масляну

У перші у дні Масляної потрібно зробити генеральне прибирання та позбутися від непотрібних і старих речей;

Якщо на Масляну прийшли непрохані гості – це на щастя та на радість;

Якщо перший млинець вийшов тонким і мереживним – життя в цьому році буде легким, а якщо товстий та щільний – доведеться багато працювати;

Якщо у незаміжньої дівчини виходять млинці з рівними краями, то шлюб буде вдалим, а якщо прилипають до сковороди – ще три роки вона буде незаміжня;

Якщо в середу поїсти гороху, а в четвер млинців, то весь рік у вас буде вдосталь грошей;

Чим більше напекти млинців на Масляну – тим щасливішим буде рік;

Дощова погода перед Масляною – до врожаю грибів;

Якщо перед Масляною вдарили морози – літо не буде дуже спекотним;

На Масляну не слід відмовлятися від ласощів та млинців. Перший з'їдений млинець дає здоров'я на цілий рік;

Не можна вживати м'ясо та переїдати, адже Масляна є підготовкою до Великого посту;

Не можна лаятися та сваритися;

На Масляну не можна сумувати та сидіти вдома, краще відзначати свято гучно та весело з друзями та рідними;

Не можна приймати гостей, якщо в оселі не прибрано.

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