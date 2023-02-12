День влюбленных: оригинальные поздравления на украинском языке для девушек с картинками

Ко Дню всех влюбленных мы поздравляем наших вторых половинок разными приятными сюрпризами и подарками. В этот день принято дарить друг другу сладости и разные предметы в форме сердечек.

День всех влюбленных является прекрасным поводом для того, чтобы еще раз признаться в чувствах своему любимому человеку. Поздравить девушку можно цветами, сладостями, или просто красивыми открытками с душевными словами.

В этот праздник можно отправить сообщение на телефон с самого утра, чтобы гарантировать праздничное настроение своей второй половинке. Можно и позвонить по телефону и назначить встречу в кафе или ресторане, а там уже вручить друг другу подарки.

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Если ваш близкий человек находится далеко, и у вас нет возможности увидеться с ним, попробуйте поздравить его в мессенджере теплыми словами о любви и отправить красивую открытку. Предлагаем следующие варианты поздравлений любимым девушкам:

Люба, вітаю тебе із Днем всіх закоханих. Бажаю нам, щоб, щоб наші почуття один до одного не проходили ніколи, а ставали тільки міцнішими.

Зі святом кохання, серденько моє! Нехай твій охоронець буде поруч і дасть можливість літати, а також не падати з висоти, навіть, якщо немає сил, підіймати крила.

Любити і відчувати любов – це найбільше прояв радості у долі людини. Нехай наші почуття завжди будуть пристрасними, добрими та щирими.

Кохана моя, найдорожча на світі! Ти найпрекрасніша на світлі і я дуже щасливий, що ми з тобою зустрілися! Ти прекрасно знаєш, що я тебе люблю, але хочу сказати тобі про це особисто – про те, що я шалено тебе люблю і в своїх почуттях я ні краплі не сумніваюся, я дуже тобою дорожу. Ти найдорожча людина для мене на цьому світі!

Я ніколи не думав, що можна цілими днями думати про одну і ту ж людину. Про людину, з якою тобі завжди добре і затишно, з якою ніколи не хочеться розлучатися, з якою години пролітають як хвилини. Про людину, дивлячись в очі якої, забуваєш про все! Сонечко, мені так тебе не вистачає, я так нудьгую! Я хочу, щоб ми завжди були разом. Я хочу повторювати тобі все життя – Я тебе люблю, люблю, люблю…

Сьогодні я зустрів дівчину, яка мені дуже сподобалася. Ми з нею довго розмовляли, гуляли по місту, а потім я навіть проводив її додому. І тоді я зрозумів, що дуже її люблю і хочу бути з нею завжди. Ця дівчина — ти!

В цей чудовий день нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя, а Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте, а від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

Моє кохання до тебе – це найсильніше почуття. Я зрозумів, що після зустрічі з тобою я змінився на краще. Дякую, що я знайшов тебе! З Днем усіх закоханих!

Кохана, з нашим святом! Твій незабутній аромат тіла не можна порівняти з ароматом найпрекраснішої квітки у світі. Лінії твоєї фігури досконалі і спокушають так, що жоден художник не зможе перенести їх на картину. Твої очі сяють сильніше, ніж світло найдальших зірок. Ти – ідеал, і я просто обожнюючи тебе! З нашим святом!

Кожна думка про тебе, моя доля, надає мені дивовижного припливу сил! Я весь час думаю про тебе, і серце стукає з такою силою, що іноді є відчуття, що його биття чути всім, хто оточує. Твій незабутній образ постійно зі мною і я усвідомлюю, як я тебе люблю. З кожним днем мої почуття тільки зростають. Вітаю та даю обіцянку, що мої почуття надовго!

Цього дня тобі передає велику кількість романтичних, чуттєвих поцілунків.Люба, мені необхідна ти не менше, ніж необхідне повітря. Стріла Амура потрапила у моє серце і після цього я не уявляю подальшого життя не разом! Нехай же полум'я нашого кохання горить постійно. Тільки ти даруєш мені сенс життя! Ти моє все!

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

З Днем Святого Валентина, моя ніжна квітко! Люблю від Сонця до Землі!

Люблю тебе і сподіваюся завжди бути разом! Нехай наша любов завжди буде такою ж прекрасною.

Мої вітання з найпрекраснішим днем року. Хочу вручити тобі ніжні побажання. Я заповню наші дні пристрастю та романтикою. Обожнюю тебе!

Кожен знає, що головне у житті, звичайно ж, любов. Я в цьому переконуюся знову і знову. З нетерпінням я чекаю нашої зустрічі, бо дуже за тобою сумую.

Навіть коли Земля розколеться на дві частини і ми будемо по різні сторони, і Землю огорне така темрява, що ми не будемо бачити один одного — ВСЕ ОДНО Я БУДУ ТЕБЕ ЛЮБИТИ!

Я люблю тебе кожну секунду, хвилину, годину, день і ніч. Ми знайшли один одного серед мільйона, і тепер ми дві половинки одного великого серця.

Ти зробила мене найщасливішою людиною на землі. Я такий щасливий, що ти є у мене, моя кохана. Кожна мить, проведену з тобою, для мене нагорода. Мила, ти подарувала мені крила любові, на яких я від щастя злітаю дуже високо. Твої красиві очі, ніжна посмішка, дзвінкий веселий сміх просто чарують мене. Ти дівчина моєї мрії, мій ідеал. Я люблю тебе більше життя, і хочу бути тільки з тобою. Нехай збувається все задумане тобою, нехай надія, віра і любов будуть твоїми вірними супутницями.

Як маленьке кошеня,

В грудочку зберуся.

Притиснуся я до тебе,

Й сил наберуся!

Всі невдачі та негоди,

Мені більше не страшні,

Бо при будь-якій погоді

Знаю я – є в мене ти!

З Днем святого Валентина!

Кохання – це вічність, кохання – це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із Днем Валентина вітаю тебе.

***

Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!

***

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

***

Якби можна було обрати, які моменти в житті можна прожити ще раз. Я б прожив ще раз ті, які пов'язані з тобою!

***

Щодня я дивуюсь тому, як легко тебе любити і як легко тобі вдається виявляти в мені все найкраще.

***

Твоє кохання — це те кохання, про яке мріє більшість жінок, і я настільки благословенна, що живу цією мрією.

***

Кажуть, дім — це серце, а твоє серце — єдине місце, яке моє серце хоче називати домом.

***

Очі — це вікна до душі, але коли я дивлюсь у твої, відображення, яке я бачу, — моє власне. З днем ​​Святого Валентина моє єдине кохання!

***

Немає більшого затишку моєму серцю, ніж коли ти загортаєш мене і тримаєш в затишному місці.

***

Я знав, що кохаю тебе вперше, коли дивився тобі в очі. Ти робила мене щасливим кожен раз з того часу, коли я тебе бачив. З Днем всіх закоханих!

***

З кожним днем ​​я все сильніше кохаю тебе. Ти подарувала мені досвід потрапляння у вир кохання, яке ніколи не закінчується.

***

У моєму житті є все, що мені потрібно, бо в ньому є ти.

***

З моменту, коли ти увійшла до мого життя, я став іншою людиною, яка знає сенс справжнього кохання.

***

Щоразу, коли я бачу твою посмішку, моє серце загрожує вискочити з грудей, і мені доводиться затамувати подих.

***

Для своего любимого человека вы можете собственноручно приготовить вкусную шоколадную пасту.

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