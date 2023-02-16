Масляниця в Україні: народні прикмети на святковий тиждень

Масниця – веселе і смачне народне свято, яке відзначається цілий тиждень. Як і в будь-який інший важливий період для вірян, існують не тільки заборони та традиції, а й прикмети, за допомогою яких наші предки могли дізнатися більше про майбутню погоду, благополуччя та врожай. Цього року Масляний тиждень відзначається з 20 лютого по 26 лютого включно.

Народні прикмети на Масляну

Під час святкування столи повинні були ломитися від їжі. Адже як проведеш цей тиждень, так і пройде весь рік. А ось несподівані гості обіцяли достаток на весь рік.

Традиційно повір’я тісно пов’язані з млинцями, оскільки саме з цією стравою у багатьох з нас асоціюється свято. Скільки золотих млинців спече господиня – стільки сонячних днів чекатиме наступного року. Але краще не виходити за рамки розумного, інакше спекотний сезон буде надто сухим і врожай від цього постраждає.

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Якщо млинці у господині вийшли пишні та рум’яні – слід чекати щедрий врожай, а якщо злипаються – поганий знак.

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Якщо перший млинець був дуже вдалим – у будинку буде щастя та удача весь рік. Якщо перший млинець був грудкою – чекають на хворобу і бідність.

Перший млинець їсти не можна. Його потрібно винести на вулицю і покришити птахам. Вважалося, що птахи, подзьобавши млинці, полетять в небеса і попросять у Господа благословення на весь рік.

Якщо зятю припали до душі тещині млинці, то вони проживуть цей рік у злагоді й взаєморозумінні.

Якщо нарізати млинці ножем – можна привезти до будинку суцільні невдачі.

Якщо були холоди – не варто чекати надто спекотного літа.

Дощова погода перед Масляною – до врожаю грибів.

Погана і мокра погода обіцяє ранню весну.

Багато бурульок на дахах – до хорошого врожаю.

Синички голосно співають – весну віщують.

Якщо на Масляну позбутися старих речей – буде удача весь рік.

Після цього святкового тижня настане Великий піст. Традиційно, він триватиме 48 днів, і закінчиться просто перед Великоднем.

Нагадаємо, UAportal розповів про історію, традиції та заборони на Масляну. Українці здавна дотримуються правил святкування та передають ці знання з покоління в покоління.

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