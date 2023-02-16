Что запрещено делать на Масленицу, чтобы не пришла нищета и беда
В Украине совсем скоро начнется Масленица – праздник, связанный с Великим постом и Пасхой. Ежегодно дата празднования меняется в зависимости от начала поста, а в 2023 году празднование приходится на дни с 20 по 26 февраля.
Масленица имеет древние корни в Украине и праздновалась еще в дохристианские времена. UAportal собрал основные традиции и запреты на этот праздник.
Традиции и обряды на Масленицу
Обрядов на Масленицу в древности существовало много, однако они часто были региональными. Общим считалось значение праздника – проведение зимы и встреча весны, чтобы год прошел в благополучии и с хорошим урожаем.
Каждый день недели Масленицы имел свое особое значение:
- понедельник – "встречали Масленицу" праздничным столом со сладостями, делали чучело из соломы (именно оно символизировало Масленицу);
- вторник – гуляния, на которые традиционно собиралась молодежь, ребята заигрывали с девушками, катались вместе с горками, ели праздничные блюда;
- среда – весь день проводили в угощениях;
- четверг – катались на лошадях, призывали весну и прогоняли зиму прочь;
- пятница – женатые мужчины шли к теще и угощали ее варениками;
- суббота – все родственники собирались за праздничным столом;
- воскресенье – нужно было извиниться за все плохие поступки у близких и родных.
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Достаточно распространенным обрядом на Масленицу был "колодий". В руках холостых парней привязывали символическую деревянную колодку. Чтобы ее снять, нужно было откупиться.
Что запрещено делать на Масленицу
Этот праздник сопровождался предрассудками и запретами. Люди в древности верили, что неправильные действия могут навлечь беду и нищету, а именно:
- если будешь грустен на Масленицу, то весь год будешь печалиться;
- если будешь ссориться, в беде окажется вся семья;
- алкоголь практически нельзя было употреблять – женщинам только погубить, а мужчинам выпить не больше одной рюмки;
- нельзя приглашать гостей в дом, где не убрали;
- всю неделю нельзя есть мясные продукты, потому что приближается пост.
Напомним, UAportal рассказал об истории, традициях и запретах на Масленицу. Украинцы издавна соблюдают правила празднования и передают эти знания из поколения в поколение.
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