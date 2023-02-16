Що заборонено робити на Масницю, щоб не прийшли злидні та біда

В Україні зовсім скоро почнеться Масниця – свято, пов'язане з Великим постом та Великоднем. Щороку дата святкування змінюється, залежно від початку посту, а у 2023 році святкування припадає дні з 20 по 26 лютого.

Масниця має давнє коріння в Україні та святкувалася ще в дохристиянські часи. UAportal зібрав основні традиції та заборони цього свята.

Традиції та обряди на Масницю

Обрядів на Масницю у давні часи існувало багато, однак вони часто були регіональними. Спільним вважалося значення свята – проведення зими та зустріч весни, щоб рік минув у добробуті та з хорошим врожаєм.

Кожен день тижня Масниці мав своє особливе значення:

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понеділок – “зустрічали Масницю" святковим столом із солодощами, робили опудало з соломи (саме воно символізувало Масницю);

вівторок – гуляння, на які традиційно збиралася молодь, хлопці загравали з дівчатами, каталися разом з гірок, їли святкові страви;

середа – увесь день проводили в частуваннях;

четвер – каталися на конях, закликали весну і проганяли зиму геть;

п’ятниця – одружені чоловіки йшли до тещі та пригощали її варениками;

субота – всі родичі збиралися за святковим столом;

неділя – потрібно було попросити пробачення за всі погані вчинки у близьких та рідних.

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Досить розповсюдженим обрядом на Масницю був "колодій". До рук неодружених хлопців прив’язували символічну дерев’яну колодку. Щоб її зняти, потрібно було відкупитися.

Що заборонено робити на Масницю

Це свято супроводжувалося забобонами та заборонами. Люди у давнину вірили, що неправильні дії можуть накликати біду та злидні, а саме:

якщо будеш сумний на Масницю, то весь рік сумуватимеш;

якщо будеш сваритися, у біді опиниться вся родина;

алкоголь практично не можна було вживати – жінкам лиш пригубити, а чоловікам випити не більше однієї чарки;

не можна запрошувати гостей у будинок, де не поприбирали;

весь тиждень не можна їсти м’ясні продукти, тому що наближається піст.

Нагадаємо, UAportal розповів про історію, традиції та заборони на Масляну. Українці здавна дотримуються правил святкування та передають ці знання з покоління в покоління.

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