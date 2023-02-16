Простые рецепты вкусных блинов на Масленицу
Вскоре начнется Масленица – это праздник во время которого заведено целую неделю печь блины. Их еще называют блистниками.
В украинцев принято ежегодно на Масленицу жарить кучу тонких блинов и придумывать для них разнообразные начинки. Известный повар Евгений Клопотенко поделился секретами выпекания "идеальных" блинов, которые не будут липнуть к сковороде и получатся тонкими и легкими.
Как правильно приготовить блины:
- Перед приготовлением теста просеивайте муку.
- Тесто на блине должно быть редким.
- В тесто следует добавить масло, чтобы не смазывать каждый раз сковороду перед жаркой.
- Для жарки блинов лучше всего подойдут сковороды с антипригарным покрытием.
- Перед использованием дайте тесту настояться до 15 минут и перемешайте.
- Для выпекания блинов лучше использовать разные виды муки.
Рецепт блинов от Клопотенко
Возьмите 130 г муки, 340 мл молока, 2 яйца, 2 ст. л. подсолнечного масла, 2 ст. л. сахара, щепотку соли.
Как готовить:
- Муку просейте.
- В миске смешайте яйца, соль, сахар, растительное масло, а затем всыпьте муку.
- Все хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
- Постоянно помешивая смесь, вливайте молоко.
- Разогретую сковороду смажьте небольшим количеством растительного масла и разотрите бумажным полотенцем по поверхности.
- Половником вливайте на сковороду тесто тонким слоем и распределяйте его по всей поверхности.
- Выпекайте блинчик с каждой стороны по минуте.
Лимонно-маковые блины от поваров SHUBA
Вам понадобятся следующие продукты:
- Мука пшеничная – 300 г
- Молоко – 600 мл
- Сахар – 100 г
- Мак – 120 г
- Яйца – 3 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Сода пищевая – 5 г.
- Масло сливочное – 50 г.
- Соль – щепотка.
Как готовить:
- Мак залейте крутым кипятком и оставьте на 15-20 минут.
- С чистого лимона сотрите цедру, а сок выжмите.
- Взбейте миксером или блендером яйца с содой и солью, влейте молоко и снова взбейте.
- Всыпьте муку и сбивайте дальше до однородной массы.
- Добавить лимонную цедру и сок и растопленное сливочное масло.
- Из запаренного мака слейте лишнюю жидкость и перемените с сахаром.
- Положите мак в тесто, перемешайте и оставьте на 15 минут.
- Затем в смесь нужно влить молоко и снова перемешать.
- Разогрейте сковороду и смажьте маслом.
- Жарьте блины на среднем огне по минуте с каждой стороны.
- Готовые блинчики смажьте сливочным маслом.
Можно поэкспериментировать и приготовить блины на твердом сыре.
Как это сделать, пишет Виктория Раков. Кулинарка SHUBA советует употреблять такие блины, пока они теплые, да, вы почувствуете их неповторимый творожный вкус.
Подготовьте:
- Молоко – 500 мл.
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 5 г
- Сахар – 10 г
- Мука пшеничная – 250 г
- Разрыхлитель – 10 г
- Твердый сыр – 200 г
- Масло подсолнечное – 50 мл
- Масло сливочное – 50 г
Как приготовить:
- Яйца взбейте с солью и сахаром.
- Влейте теплое молоко и размешайте.
- Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель и перемешайте до однородной массы.
- Добавьте тертый творог, масло и снова перемешайте.
- Сковороду смажьте растительным маслом и хорошо разогрейте.
- Жарьте блины с двух сторон до золотистой корочки с каждой стороны.
- Горячие блины смажьте сливочным маслом.
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