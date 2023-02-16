Простые рецепты вкусных блинов на Масленицу

Вскоре начнется Масленица – это праздник во время которого заведено целую неделю печь блины. Их еще называют блистниками.

В украинцев принято ежегодно на Масленицу жарить кучу тонких блинов и придумывать для них разнообразные начинки. Известный повар Евгений Клопотенко поделился секретами выпекания "идеальных" блинов, которые не будут липнуть к сковороде и получатся тонкими и легкими.

Как правильно приготовить блины:

Перед приготовлением теста просеивайте муку. Тесто на блине должно быть редким. В тесто следует добавить масло, чтобы не смазывать каждый раз сковороду перед жаркой. Для жарки блинов лучше всего подойдут сковороды с антипригарным покрытием. Перед использованием дайте тесту настояться до 15 минут и перемешайте. Для выпекания блинов лучше использовать разные виды муки.

Рецепт блинов от Клопотенко

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Возьмите 130 г муки, 340 мл молока, 2 яйца, 2 ст. л. подсолнечного масла, 2 ст. л. сахара, щепотку соли.

Как готовить:

Муку просейте. В миске смешайте яйца, соль, сахар, растительное масло, а затем всыпьте муку. Все хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Постоянно помешивая смесь, вливайте молоко. Разогретую сковороду смажьте небольшим количеством растительного масла и разотрите бумажным полотенцем по поверхности. Половником вливайте на сковороду тесто тонким слоем и распределяйте его по всей поверхности. Выпекайте блинчик с каждой стороны по минуте.

Лимонно-маковые блины от поваров SHUBA

Вам понадобятся следующие продукты:

Мука пшеничная – 300 г

Молоко – 600 мл

Сахар – 100 г

Мак – 120 г

Яйца – 3 шт.

Лимон – 1 шт.

Сода пищевая – 5 г.

Масло сливочное – 50 г.

Соль – щепотка.

Как готовить:

Мак залейте крутым кипятком и оставьте на 15-20 минут. С чистого лимона сотрите цедру, а сок выжмите. Взбейте миксером или блендером яйца с содой и солью, влейте молоко и снова взбейте. Всыпьте муку и сбивайте дальше до однородной массы. Добавить лимонную цедру и сок и растопленное сливочное масло. Из запаренного мака слейте лишнюю жидкость и перемените с сахаром. Положите мак в тесто, перемешайте и оставьте на 15 минут. Затем в смесь нужно влить молоко и снова перемешать. Разогрейте сковороду и смажьте маслом. Жарьте блины на среднем огне по минуте с каждой стороны. Готовые блинчики смажьте сливочным маслом.

Можно поэкспериментировать и приготовить блины на твердом сыре.

Как это сделать, пишет Виктория Раков. Кулинарка SHUBA советует употреблять такие блины, пока они теплые, да, вы почувствуете их неповторимый творожный вкус.

Подготовьте:

Молоко – 500 мл.

Яйца – 2 шт.

Соль – 5 г

Сахар – 10 г

Мука пшеничная – 250 г

Разрыхлитель – 10 г

Твердый сыр – 200 г

Масло подсолнечное – 50 мл

Масло сливочное – 50 г

Как приготовить:

Яйца взбейте с солью и сахаром. Влейте теплое молоко и размешайте. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель и перемешайте до однородной массы. Добавьте тертый творог, масло и снова перемешайте. Сковороду смажьте растительным маслом и хорошо разогрейте. Жарьте блины с двух сторон до золотистой корочки с каждой стороны. Горячие блины смажьте сливочным маслом.

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