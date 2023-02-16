Прості рецепти смачних млинців на Масляну

Незабаром почнеться Масниця – це свято під час якого заведено цілий тиждень пекти млинці. Їх ще називають налисниками.

В українців заведено щороку на Масляну смажити купу тонких млинців та вигадувати для них різноманітні начинки. Відомий кухар Євген Клопотенко поділився секретами випікання "ідеальних" млинців, які не будуть липнути до сковорідки та вийдуть тонкими й легкими.

Як правильно приготувати млинці:

Перед приготуванням тіста просіюйте борошно. Тісто на млинці має бути рідкуватим. У тісто варто додати олію, щоб не змащувати щоразу сковорідку перед смаженням. Для смаження млинців найкраще підійдуть пательні з антипригарним покриттям. Перед використанням дайте тісту настоятися до 15 хвилин та знову перемішайте. Для випікання млинців краще використовувати різні види борошна.

Рецепт млинців від Клопотенка

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Візьміть 130 г борошна, 340 мл молока, 2 яйця, 2 ст. л. соняшникової олії, 2 ст. л. цукру, дрібку солі.

Як готувати:

Борошно просійте. У мисці змішайте яйця, сіль, цукор, рослинну олію, а потім всипте борошно. Все гарно перемішайте, аби не було грудочок. Постійно помішуючи суміш вливайте молоко. Розігріту пательню змастіть невеликою кількістю рослинної олії та розітріть її паперовим рушником по поверхні. Ополоником вливайте на сковорідку тісто тонким шаром й розподіляйте його по всій поверхні. Випікайте млинець з кожної сторони по хвилині.

Лимонно-макові млинці від кухарів SHUBA

Вам знадобляться такі продукти:

Борошно пшеничне – 300 г

Молоко – 600 мл

Цукор – 100 г

Мак – 120 г

Яйця – 3 шт.

Лимон – 1 шт.

Сода харчова – 5 г.

Масло вершкове – 50 г.

Сіль – щіпка.

Як готувати:

Мак залийте окропом й залиште на 15-20 хвилин. З чистого лимона зітріть цедру, а сік вичавіть. Збийте міксером, чи блендером яйця з содою і сіллю, влийте молоко і знову збийте. Всипте борошно і збивайте далі до однорідної маси. Додайте лимонну цедру і сік та розтоплене вершкове масло. Із запареного маку злийте зайву рідину й перемніть його з цукром. Покладіть мак у тісто, перемішайте і залиште на 15 хвилин. Потім до суміші треба влити молоко та знову перемішати. Розігрійте пательню та змастіть маслом. Смажте млинці на середньому вогні по хвилині з кожного боку. Готові млинці змастіть вершковим маслом.

Можна поекспериментувати та приготувати млинці на твердому сирі.

Як це зробити, пише Вікторія Раків. Кулінарка SHUBA радить вживати такі млинці, поки вони теплі, так, ви відчуєте їх неповторний сирний смак.

Підготуйте:

Молоко – 500 мл.

Яйця – 2 шт.

Сіль – 5 г

Цукор – 10 г

Борошно пшеничне – 250 г

Розпушувач – 10 г

Твердий сир – 200 г

Олія соняшникова – 50 мл

Масло вершкове – 50 г

Як приготувати:

Яйця збийте з сіллю і цукром. Влийте тепле молоко і розмішайте. Всипте просіяне борошно та розпушувач й перемішайте до однорідної маси. Додайте тертий сир, олію і знову перемішайте. Пательню змастіть олією і добре розігрійте. Смажте млинці з двох боків до золотистої скоринки з кожного боку. Гарячі млинці змастіть вершковим маслом.

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