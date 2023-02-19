Не блинами едиными: какие блюда принято готовить на Масленицу
Масленица является одним из древних праздников, празднование которого положили начало нашим предкам-язычникам. Оно символизирует прощание с зимой и весну.
Празднование Масленицы длится семь дней, а начинается за неделю до начала Пасхального поста. Издавна на Масленицу принято готовить блины, которые должны символизировать солнце. Здесь мы писали о том, как приготовить "идеальные блинчики" на этот праздник.
Кроме блинов наши прадеды на Масленицу готовили к "богатому столу" множество разнообразных блюд – это и вареники, пироги, всевозможные пирожки, сырники запеканки, заливную и жареную рыбу, жарили картофельные деруны, лепили вареники, варили уху и крут.
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В последний день празднования было принято накрывать столы, чтобы они ломились, так что к перечисленным блюдам готовили клецки, салаты со свеклой и морковью, тыквенные вкусности.
В Прощенное воскресенье обязательным было и блюдо из яиц, это мог быть и омлет с зеленью, фаршированные яйца или салат из яиц и зеленого лука.
Предлагаем вашему вниманию несколько блюд к Масленице и рецепты, как их готовить:
- Яйца в гренках
- Запеченная пшенная каша с тыквой
- Диетические красные блины
- Праздничные салаты, которые не навредят фигуре
- Салат из свеклы и сыра
К Масленице можно приготовить сезонный салат из капустки, моркови и яблок.
Какие продукты нужны:
- Капуста – одна небольшая, или половина средней
- Морковь – одна большая или две маленькие
- Яблоки – 2 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Оливковое масло – 4 ст. л.
- Уксус – 2 ст. л. (или две чайные ложки лимонного сока)
- Горчица – 2 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
Как приготовить: Нашинкуйте капусту соломкой, очистите и нарежьте морковь и яблоко соломкой. Также порежьте тонко болгарский перец. Смешайте все вместе с небольшим количеством соли. Для заправки: В небольшую миску добавьте четыре столовых ложки оливкового масла, две – уксуса и две горчицы, размешайте до однородной массы. Вылейте заправку поверх салата и стряхните все в миске.
А еще ловите рецепт тыквенного супа с творожными клецками:
Вам понадобится:
- Тыква – 500 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт
- Чеснок, зубчики – 2 шт
- Оливковое масло – 30 мл
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Мука пшеничная – 100 г
- Сыр твердый – 50 г
- Масло сливочное – 30 г
- Молоко – 50 мл
Как приготовить:
- Поставьте кастрюлю с водой на плиту и пусть греется, тем временем очистите тыкву и покрошите ее квадратиками произвольного размера, бросьте в воду, пусть варится.
- Очистите и покрошите лук, морковь и чеснок.
- В сковороду налейте растительное масло и обжарьте овощи, выложите в кастрюлю до тыквы, посолите и поперчите по желанию.
- Варите суп, пока тыква не станет мягкой.
- Когда суп сварится, поставьте его охладиться, затем блендером взбейте все в однородную массу.
- Чтобы приготовить клецки, муку, соль и сливочное масло, смешайте, добавьте тертый сыр, молоко и замесите тесто. Когда оно немного настоится, сформуйте из него клецки.
- Вскипятите воду и варите клецки примерно 5 минут. Вынимайте из кастрюли и кладите в дуршлаг, чтобы стекла вода.
- Суп разлейте в тарелки, а сверху выложите клецки.
Предлагаем вашему вниманию также десерт из тыквы, которую можно приготовить на масляные праздники.
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