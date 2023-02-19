Не блинами едиными: какие блюда принято готовить на Масленицу

Масленица является одним из древних праздников, празднование которого положили начало нашим предкам-язычникам. Оно символизирует прощание с зимой и весну.

Празднование Масленицы длится семь дней, а начинается за неделю до начала Пасхального поста. Издавна на Масленицу принято готовить блины, которые должны символизировать солнце. Здесь мы писали о том, как приготовить "идеальные блинчики" на этот праздник.

Кроме блинов наши прадеды на Масленицу готовили к "богатому столу" множество разнообразных блюд – это и вареники, пироги, всевозможные пирожки, сырники запеканки, заливную и жареную рыбу, жарили картофельные деруны, лепили вареники, варили уху и крут.

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В последний день празднования было принято накрывать столы, чтобы они ломились, так что к перечисленным блюдам готовили клецки, салаты со свеклой и морковью, тыквенные вкусности.

В Прощенное воскресенье обязательным было и блюдо из яиц, это мог быть и омлет с зеленью, фаршированные яйца или салат из яиц и зеленого лука.

Предлагаем вашему вниманию несколько блюд к Масленице и рецепты, как их готовить:

К Масленице можно приготовить сезонный салат из капустки, моркови и яблок.

Какие продукты нужны:

Капуста – одна небольшая, или половина средней

Морковь – одна большая или две маленькие

Яблоки – 2 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Оливковое масло – 4 ст. л.

Уксус – 2 ст. л. (или две чайные ложки лимонного сока)

Горчица – 2 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Как приготовить: Нашинкуйте капусту соломкой, очистите и нарежьте морковь и яблоко соломкой. Также порежьте тонко болгарский перец. Смешайте все вместе с небольшим количеством соли. Для заправки: В небольшую миску добавьте четыре столовых ложки оливкового масла, две – уксуса и две горчицы, размешайте до однородной массы. Вылейте заправку поверх салата и стряхните все в миске.

А еще ловите рецепт тыквенного супа с творожными клецками:

Вам понадобится:

Тыква – 500 г

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт

Чеснок, зубчики – 2 шт

Оливковое масло – 30 мл

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Мука пшеничная – 100 г

Сыр твердый – 50 г

Масло сливочное – 30 г

Молоко – 50 мл

Как приготовить:

Поставьте кастрюлю с водой на плиту и пусть греется, тем временем очистите тыкву и покрошите ее квадратиками произвольного размера, бросьте в воду, пусть варится. Очистите и покрошите лук, морковь и чеснок. В сковороду налейте растительное масло и обжарьте овощи, выложите в кастрюлю до тыквы, посолите и поперчите по желанию. Варите суп, пока тыква не станет мягкой. Когда суп сварится, поставьте его охладиться, затем блендером взбейте все в однородную массу. Чтобы приготовить клецки, муку, соль и сливочное масло, смешайте, добавьте тертый сыр, молоко и замесите тесто. Когда оно немного настоится, сформуйте из него клецки. Вскипятите воду и варите клецки примерно 5 минут. Вынимайте из кастрюли и кладите в дуршлаг, чтобы стекла вода. Суп разлейте в тарелки, а сверху выложите клецки.

Предлагаем вашему вниманию также десерт из тыквы, которую можно приготовить на масляные праздники.

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