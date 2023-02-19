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Не блинами едиными: какие блюда принято готовить на Масленицу

Былим Елена

Не блинами едиными: какие блюда принято готовить на Масленицу

Масленица является одним из древних праздников, празднование которого положили начало нашим предкам-язычникам. Оно символизирует прощание с зимой и весну.

Празднование Масленицы длится семь дней, а начинается за неделю до начала Пасхального поста. Издавна на Масленицу принято готовить блины, которые должны символизировать солнце. Здесь мы писали о том, как приготовить "идеальные блинчики" на этот праздник.

Кроме блинов наши прадеды на Масленицу готовили к "богатому столу" множество разнообразных блюд – это и вареники, пироги, всевозможные пирожки, сырники запеканки, заливную и жареную рыбу, жарили картофельные деруны, лепили вареники, варили уху и крут.

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В последний день празднования было принято накрывать столы, чтобы они ломились, так что к перечисленным блюдам готовили клецки, салаты со свеклой и морковью, тыквенные вкусности.

В Прощенное воскресенье обязательным было и блюдо из яиц, это мог быть и омлет с зеленью, фаршированные яйца или салат из яиц и зеленого лука.

Предлагаем вашему вниманию несколько блюд к Масленице и рецепты, как их готовить:

К Масленице можно приготовить сезонный салат из капустки, моркови и яблок.

 

Какие продукты нужны:

  • Капуста – одна небольшая, или половина средней
  • Морковь – одна большая или две маленькие
  • Яблоки – 2 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Оливковое масло – 4 ст. л.
  • Уксус – 2 ст. л. (или две чайные ложки лимонного сока)
  • Горчица – 2 ст. л.
  • Соль – 1 ч. л.

Как приготовить: Нашинкуйте капусту соломкой, очистите и нарежьте морковь и яблоко соломкой. Также порежьте тонко болгарский перец. Смешайте все вместе с небольшим количеством соли. Для заправки: В небольшую миску добавьте четыре столовых ложки оливкового масла, две – уксуса и две горчицы, размешайте до однородной массы. Вылейте заправку поверх салата и стряхните все в миске.

А еще ловите рецепт тыквенного супа с творожными клецками:

 

Вам понадобится:

  • Тыква – 500 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт
  • Чеснок, зубчики – 2 шт
  • Оливковое масло – 30 мл
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Мука пшеничная – 100 г
  • Сыр твердый – 50 г
  • Масло сливочное – 30 г
  • Молоко – 50 мл

Как приготовить:

  1. Поставьте кастрюлю с водой на плиту и пусть греется, тем временем очистите тыкву и покрошите ее квадратиками произвольного размера, бросьте в воду, пусть варится.
  2. Очистите и покрошите лук, морковь и чеснок.
  3. В сковороду налейте растительное масло и обжарьте овощи, выложите в кастрюлю до тыквы, посолите и поперчите по желанию.
  4. Варите суп, пока тыква не станет мягкой.
  5. Когда суп сварится, поставьте его охладиться, затем блендером взбейте все в однородную массу.
  6. Чтобы приготовить клецки, муку, соль и сливочное масло, смешайте, добавьте тертый сыр, молоко и замесите тесто. Когда оно немного настоится, сформуйте из него клецки.
  7. Вскипятите воду и варите клецки примерно 5 минут. Вынимайте из кастрюли и кладите в дуршлаг, чтобы стекла вода.
  8. Суп разлейте в тарелки, а сверху выложите клецки.

Предлагаем вашему вниманию также десерт из тыквы, которую можно приготовить на масляные праздники.

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