Блищатиме як нова: дієві народні способи відмити раковину на кухні від жиру, іржі та нальоту

Якщо ви часто готуєте та часто миєте посуд на кухні, рано чи пізно ваша раковина засмічується та забруднюється. Очистити її можна легко різними хімічними речовинами, однак агресивні засоби підходять не для всіх видів кухонного начиння. Зокрема, хімічними препаратами не варто мити раковину з каменю, або емальовані.

UAportal зібрав для вас поради, як відмити раковину від жиру, іржі чи вапняного нальоту так званими народними методами. Вони прості та ефективні.

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Відмити застарілий вапняний наліт та іржу допоможе харчова сода. Дві столові ложки засобу треба трохи намочити та потім цією "кашкою" змастити раковину. Дайте соді подіяти та через 30 хвилин протріть раковину та сполосніть теплою водою.

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Поєднання соди з оцтом допоможе видалити жир та вапняний наліт. Інгредієнти змішують в рівних пропорціях, наносять на поверхню за допомогою губки та залишають на 10 хвилин. Потім протріть раковину та сполосніть.

Допомогти відмити раковину може оцет та сіль. Змішайте речовини в однакових пропорціях та потріть розчином забруднені місця. Потім сполосніть водою.

Щоб відмити раковину від засохлого жиру, потрібно налити в неї гарячу воду, додати трохи соди та господарського мила. За кілька хвилин забруднення розчиняються і їх можна буде легко видалити з поверхні раковини.

Раковина стане чистою та блискучою, якщо її помити гірчичним порошком, або крохмалем (краще картопляним). Його наносять на забруднені місця, дають трохи "полежати" а потім губкою протирають забруднення. Змивається він легко теплою водою.

Зубна паста, до речі, теж здатна почистити кухонне приладдя. Треба налити у раковину трохи теплої води. Видавити на стару зубну щітку пасту та прочистити раковину у тих місцях, де бруд в'ївся найбільше.

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Також можна скористатися лимоном – його перерізають навпіл та ретельно натирають бруд на раковині. Залиште раковину, натерту лимоном, на 30-40 хвилин, а потім ретельно протріть губкою.

Якщо у вас мийка зі штучного каменю, намагайтеся ніколи не виливати у неї залишки їжі чи напої, які можуть її пофарбувати. Якщо ж це сталося, потрібно одразу взяти ганчірку з мікрофібри, намочити та ретельно протерти плями. Не можна таку раковину терти шорсткими губками – це пошкодить її поверхню. Якщо плями не зникають, спробуйте налити на них лимонного соку. Його кислоти мають впоратися з плямами не гірше за дорогі мийні засоби.

Нагадаємо, раніше ми писали про найпростіший спосіб позбутись засмічення раковини без хімії.

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