Легкі та економні способи позбутися неприємного запаху на кухні, якщо підгоріла страва

Будь-яка господиня полюбляє, аби на її кухні був порядок та пахло смачною їжею. Однак, якщо ви відвернулися на якийсь час й страва пригоріла, обволікши кухню неприємним запахом гару й димом, не варто панікувати.

UAPortal зібрав для вас поради, як швидко позбутися диму у приміщенні та неприємного запаху горілої їжі. Найперше, що треба зробити, це швидко вимкнути плиту, прочинити вікно та увімкнути витяжку. Також зачиніть двері на кухню, аби дим та запах не просочувався по всій оселі.

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Щоб швидко провітрити приміщення, варто утворити протяг, аби повітря вільно циркулювало. Можна увімкнути настільний вентилятор направити його від плити до відчиненого вікна.

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Підгорілу страву варто викинути у сміттєве відро, що закривається, або винести на вулицю. Потім зробіть вологе прибирання на кухні з використанням розчину оцту. На пів відра води влийте склянку оцту. Також можна змочити у цьому розчині кухонні рушники та розвісити їх по кухні. Вони будуть вбирати у себе неприємні запахи.

Аби посилити результат, протріть кухонні поверхні вологим рушником, чи губкою, змоченою у розчині оцту. Кухонні меблі теж варто протерти. Якщо маєте меблі з оббивкою тканини, то спробуйте їх присипати содою та пропилососити.

Існують й натуральні освіжувачі повітря, які допоможуть прибрати неприємні запахи з кухні.

Це наступні "ароматизатори":

Хвоя – ліквідує різкі запахи та освіжує повітря. Можна взяти кілька гілочок хвойних дерева та розкласти їх на кухні.

Шкірки з цитрусових, або самі фрукти – наприклад, можна розрізати на дрібні шматочки лимон чи апельсин, й розкласти по куточках кухні у блюдця.

Пахучі трави – поставте каструлю та всипте у неї шавлію, полин, м'ята, розмарин, або лаванду, залийте гарячою водою й поставте на маленький вогонь, аби вода закипіла. Аромат запашних трав переб'є запах горілого. Також варто спробувати такий натуральний ароматизатор: візьміть апельсин, або мандарин та повтикайте у нього приправу гвоздику.

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