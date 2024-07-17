Світла стане більше? До енергосистеми України позачергово підключили енергоблок потужністю 1000 МВт

Енергоатом, виконуючи завдання Міністерства енергетики України, достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок потужністю 1000 МВт. Цей блок було виведено з експлуатації для перевантаження ядерного палива та планового ремонту обладнання.

Завдяки оперативній роботі українських атомників повернення енергоблока до роботи значно посилить вітчизняну енергосистему, повідомляє Енергоатом.

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Зазначається, що "завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу".

"Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт. Всі інші енергоблоки Компанії, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі", – додали в Енергоатомі.

За даними Укренерго, 17 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Через зростання споживання під час спеки задіяно чотири черги відключень з 11:00 до 22:00, а з 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги.

Через аномальну спеку та зростання споживання Україна імпортує електрику з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 24 959 МВт*год, з максимальною потужністю 1 271 МВт.

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