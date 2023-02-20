Сирники з яблуками на Масляну: як приготувати у духовці

Відсьогодні в Україні розпочався так званий масляний тиждень, який триватиме до 26 лютого включно. Протягом семи днів заведено готувати млинці та різні смаколики й пригощати ними один одного.

Сьогодні пропонуємо вам страву на масляний понеділок, з якої варто починати ранок, або смакувати увечері з чаєм. Це сирники з яблуками та корицею, які треба запікати у духовці.

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Український шеф-кухар Володимир Ярославський радить обирати для запечених сирників сухий сир, в якому мінімум сироватки. Що стосується яблук – то тут справа смаку кожного.

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Тож, тримайте рецепт:

На три порції запечених сирників варто підготувати:

Сир домашній – 300 г

Яблука – 2 шт.

Яйця – 1 шт.

Борошно – 2 ст. л.

Цукор – 30 г

Кориця мелена – 1/2 ч. л.

Процес приготування:

Домашній сир викладіть на друшляк, аби зайва сироватка стекла. Яблука очистьте від шкірки та наріжте дрібними шматочками. Змішайте сир, яблуко, цукор, борошно, корицю і яйця, сформуйте "ковбаску" та наріжте її маточками до 2-3 см товщиною. Потім по черзі кожен зі шматочків "ковбаски" обваляйте в борошні та сформуйте сирники. Вистеліть на деко пергаментний папір, змажте олією та поставте у духовку випікатися – в режимі конвекції при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.

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