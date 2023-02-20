Сирники з яблуками на Масляну: як приготувати у духовці
Відсьогодні в Україні розпочався так званий масляний тиждень, який триватиме до 26 лютого включно. Протягом семи днів заведено готувати млинці та різні смаколики й пригощати ними один одного.
Сьогодні пропонуємо вам страву на масляний понеділок, з якої варто починати ранок, або смакувати увечері з чаєм. Це сирники з яблуками та корицею, які треба запікати у духовці.
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Український шеф-кухар Володимир Ярославський радить обирати для запечених сирників сухий сир, в якому мінімум сироватки. Що стосується яблук – то тут справа смаку кожного.
Тож, тримайте рецепт:
На три порції запечених сирників варто підготувати:
- Сир домашній – 300 г
- Яблука – 2 шт.
- Яйця – 1 шт.
- Борошно – 2 ст. л.
- Цукор – 30 г
- Кориця мелена – 1/2 ч. л.
Процес приготування:
- Домашній сир викладіть на друшляк, аби зайва сироватка стекла.
- Яблука очистьте від шкірки та наріжте дрібними шматочками.
- Змішайте сир, яблуко, цукор, борошно, корицю і яйця, сформуйте "ковбаску" та наріжте її маточками до 2-3 см товщиною.
- Потім по черзі кожен зі шматочків "ковбаски" обваляйте в борошні та сформуйте сирники.
- Вистеліть на деко пергаментний папір, змажте олією та поставте у духовку випікатися – в режимі конвекції при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.
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