Сырники с яблоками на Масленицу: как приготовить в духовке

С сегодняшнего дня в Украине началась так называемая масляная неделя, которая продлится до 26 февраля включительно. В течение семи дней принято готовить блины и разные вкусности и угощать ими друг друга.

Сегодня предлагаем вам блюдо на масляный понедельник, с которого стоит начинать утро, или поесть вечером с чаем. Это сырники с яблоками и корицей, которые нужно запекать в духовке.

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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский советует выбирать для запеченных сырников сухой сыр, в котором минимум сыворотки. Что касается яблок – то дело вкуса каждого.

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Итак, держите рецепт:

На три порции запеченных сырников следует подготовить:

Сыр домашний – 300 г

Яблоки – 2 шт.

Яйца – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Сахар – 30 г

Корица молотая – 1/2 ч. л.

Процесс приготовления:

Домашний сыр выложите на дуршлаг, чтобы лишняя сыворотка стекла. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кусочками. Смешайте творог, яблоко, сахар, муку, корицу и яйца, сформуйте "колбаску" и нарежьте ее пестиками до 2-3 см толщиной. Затем поочередно каждый из кусочков колбаски обваляйте в муке и сформируйте сырники. Выстелите на противень пергаментную бумагу, смажьте маслом и поставьте в духовку выпекаться – в режиме конвекции при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

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