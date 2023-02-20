Сырники с яблоками на Масленицу: как приготовить в духовке
С сегодняшнего дня в Украине началась так называемая масляная неделя, которая продлится до 26 февраля включительно. В течение семи дней принято готовить блины и разные вкусности и угощать ими друг друга.
Сегодня предлагаем вам блюдо на масляный понедельник, с которого стоит начинать утро, или поесть вечером с чаем. Это сырники с яблоками и корицей, которые нужно запекать в духовке.
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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский советует выбирать для запеченных сырников сухой сыр, в котором минимум сыворотки. Что касается яблок – то дело вкуса каждого.
Итак, держите рецепт:
На три порции запеченных сырников следует подготовить:
- Сыр домашний – 300 г
- Яблоки – 2 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Сахар – 30 г
- Корица молотая – 1/2 ч. л.
Процесс приготовления:
- Домашний сыр выложите на дуршлаг, чтобы лишняя сыворотка стекла.
- Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кусочками.
- Смешайте творог, яблоко, сахар, муку, корицу и яйца, сформуйте "колбаску" и нарежьте ее пестиками до 2-3 см толщиной.
- Затем поочередно каждый из кусочков колбаски обваляйте в муке и сформируйте сырники.
- Выстелите на противень пергаментную бумагу, смажьте маслом и поставьте в духовку выпекаться – в режиме конвекции при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
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