Ситний сніданок: рецепт омлету з чорним хлібом

Швидка та ситна страва за рецептом від Shuba стає вашим улюбленим сніданком.

Інгредієнти:

Яйця курячі – 8 шт.

Хліб чорний – 250 г

Молоко 2,8% – 150 мл

Томати – 2 шт.

Олія соняшникова – 50 мл

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Зелень – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Хліб поріжте невеликими кубиками. Обсмажте його до золотистого кольору.

2. Яйця вбийте в миску, додайте молоко, сіль, перець і збийте. Залийте сумішшю підсмажені кубики хліба, зменште вогонь, накрийте кришкою і готуйте кілька хвилин.

3. Нашинкуйте зелень, а помідори поріжте дрібними кубиками.

4. Відкрийте кришку і посипте омлет помідорами та зеленню. Подавайте негайно.

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