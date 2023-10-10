Сытный завтрак: рецепт омлета с черным хлебом
Быстрое и сытное блюдо по рецепту от Shuba становится вашим любимым завтраком.
Ингредиенты:
Яйца куриные – 8 шт.
Хлеб черный – 250 г
Молоко 2,8% – 150 мл
Томаты – 2 шт.
Масло подсолнечное – 50 мл
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Зелень – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Хлеб порежьте небольшими кубиками. Обжарьте его до золотистого цвета.
2. Яйца вбейте в миску, добавьте молоко, соль, перец и взбейте. Залейте смесью поджаренные кубики хлеба, убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте несколько минут.
3. Нашинкуйте зелень, а помидоры порежьте мелкими кубиками.
4. Откройте крышку и посыпьте омлет помидорами и зеленью. Подавайте немедленно.
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