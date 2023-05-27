Тане в роті: рецепт ризотто з овочами

Ризотто - це страва італійської кухні, в основі якої – рис арборіо, який має особливу структуру та надає цій страві потрібної консистенції.

Інгредієнти:

– Рис (найкраще "арборіо") - 200 г

– Цибуля ріпчаста - 1 шт.

– Перець болгарський (червоний) - 1 шт.

– Гриби - 300 г

– Бульйон (грибний) - 3 ст.

– Пармезан - 75-100 г

– Петрушка - 1 пучок

– Цибуля зелена - 1 пучок

– Олія рослинна (для обсмажування)

– Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Спосіб приготування:

1. Цибулю наріжте кільцями та обсмажте. Перець поріжте дрібним кубиком та додайте його до цибулі. Поріжте та додайте до решти овочів гриби. Смажте все 5 хвилин до м’якості.

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2. Візьміть іншу сковорідку та обсмажте на ній рис 2-3 хвилини.

3. Зменшіть вогонь та постійно помішуючи повільно частинами вливайте бульйон. Таким чином тис повинен увібрати весь бульйон.

4. До рису додайте овочі та перемішайте.

5. Натріть на терці сир та додайте до рису з овочами. Також додайте зелень, сіль, перець, перемішайте та

прогрівайте ще 2 хвилини.

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