Тает во рту: рецепт ризотто с овощами
Ризотто – это блюдо итальянской кухни, в основе которого – рис арборио, который имеет особую структуру и придает этому блюду нужную консистенцию.
Ингредиенты:
– Рис (лучшее "арборио") – 200 г
– Лук репчатый – 1 шт.
– перец болгарский (красный) – 1 шт.
– Грибы – 300 г
– Бульон (грибной) – 3 ст.
– Пармезан – 75-100 г
– Петрушка – 1 пучок
– Лук зеленый - 1 пучок
– Масло растительное (для обжаривания)
– Соль, перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте кольцами и обжарьте. Перец порежьте мелким кубиком и добавьте к луку. Порежьте и добавьте к остальным овощам грибы. Жарьте все 5 минут до мягкости.
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2. Возьмите другую сковороду и обжарьте на ней рис 2-3 минуты.
3. Убавьте огонь и постоянно помешивая медленно частями вливайте бульон. Таким образом тис должен впитать весь бульон.
4. К рису добавить овощи и перемешать.
5. Натрите сыр и добавьте к рису с овощами. Также добавьте зелень, соль, перец, перемешайте и
прогревайте еще 2 минуты.
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