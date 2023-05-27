Тает во рту: рецепт ризотто с овощами

Ризотто – это блюдо итальянской кухни, в основе которого – рис арборио, который имеет особую структуру и придает этому блюду нужную консистенцию.

Ингредиенты:

– Рис (лучшее "арборио") – 200 г

– Лук репчатый – 1 шт.

– перец болгарский (красный) – 1 шт.

– Грибы – 300 г

– Бульон (грибной) – 3 ст.

– Пармезан – 75-100 г

– Петрушка – 1 пучок

– Лук зеленый - 1 пучок

– Масло растительное (для обжаривания)

– Соль, перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте кольцами и обжарьте. Перец порежьте мелким кубиком и добавьте к луку. Порежьте и добавьте к остальным овощам грибы. Жарьте все 5 минут до мягкости.

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2. Возьмите другую сковороду и обжарьте на ней рис 2-3 минуты.

3. Убавьте огонь и постоянно помешивая медленно частями вливайте бульон. Таким образом тис должен впитать весь бульон.

4. К рису добавить овощи и перемешать.

5. Натрите сыр и добавьте к рису с овощами. Также добавьте зелень, соль, перец, перемешайте и

прогревайте еще 2 минуты.

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