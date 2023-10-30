Танкісти НГУ майстерно знищили позицію окупантів з РЕБ та боєкомплектом: відео

На Запорізькому напрямку фронту поблизу селища Вербове танкісти бригади Національної гвардії “Червона калина" влучно ліквідували позицію ворога, з якого окупанти вели обстріл та спостереження.

Відео дня

Як повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у своєму Телеграм-каналі, аеророзвідники бригади "Червона калина" помітили активність в одній з посадок.

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"Група противника розмістилися під розлогим деревом та за допомогою антидронової рушниці намагалися посадити дрон наших розвідників. В цей час досвідчений пілот швидко скорегував вогонь танку. Ворожу позицію разом з усім особовим складом (четверо піхотинців), засобами РЕБ та боєкомплектом було знищено з першого пострілу", – додав Півненко та показав відео бою.

Нагадаємо, днями поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

Також на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили російської техніки на 25 млн доларів.

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