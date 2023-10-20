Телескоп Hubble зафіксував закручену спіральну галактику (фото)

Космічний телескоп Hubble зробив новий вражаючий знімок спіральної галактики IC 5332, розташованої на відстані приблизно 30 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Скульптора.

Як повідомляє space.com, зображення зроблене в інфрачервоному діапазоні й показує галактику обличчям, демонструючи її велику круглу структуру та звивисті спіральні рукави, усіяні яскраво сяючими скупченнями зірок рожевого та помаранчевого кольорів.

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IC 5332 класифікується як галактика типу SABc, тобто в ній відсутня чітка центральна смугова структура, а її спіральні рукави не дуже сильно закручені.

"Це чудовий приклад того, як телескоп Хаббла може показувати нам деталі далеких об'єктів, які неможливо побачити з Землі", — сказав Джонатан Гарднер, директор космічного телескопа Хаббл у Космічному центрі імені Джона Кеннеді в Флориді.

Він додав, що новий знімок IC 5332 є ще одним прикладом того, як космічний телескоп Хаббл продовжує дивувати нас новими відкриттями про Всесвіт.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

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