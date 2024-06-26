Відтепер українці повинні проходити базову загальновійськову підготовку: уряд ухвалив постанову

19 червня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про затвердження Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту та поліцейських". Це рішення знаменує собою важливий крок у посиленні обороноздатності країни та підготовці молоді до захисту Вітчизни. Про це пише Мілітарний.

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Згідно з постановою:

З 1 вересня 2025 року базова загальновійськова підготовка стане обов'язковою для студентів чоловічої статі, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах вищої освіти всіх форм власності. Жінки також можуть пройти цю підготовку за власним бажанням. Мета підготовки - надати студентам знання, навички та вміння, необхідні для виконання конституційного обов'язку із захисту України.

Програма підготовки буде розроблена Генеральним штабом Збройних Сил України та затверджена Міністерством освіти і науки України. Теоретична частина підготовки буде проходити на базі закладів вищої освіти, а практична - у військових частинах. Перед практичною підготовкою студенти пройдуть медичний огляд.

Проходження практичної підготовки є обов'язковою умовою для здобувачів освіти чоловічої статі. Студенти, які успішно завершать базову підготовку, складуть Військову присягу та отримають сертифікат про проходження підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Ця нова ініціатива матиме ряд важливих наслідків:

Посилення обороноздатності України за рахунок кращої підготовки молоді до захисту країни.

Підвищення рівня свідомості та патріотизму серед студентів.

Надання студентам нових знань, навичок та вмінь, які можуть бути корисними як у цивільному житті, так і у військовій службі.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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