Теперь украинцы должны проходить базовую общевойсковую подготовку: правительство приняло постановление

19 июня 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование и полицейских". Это решение знаменует важный шаг в усилении обороноспособности страны и подготовке молодежи к защите Отечества. Об этом пишет Милитарный.

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Согласно постановлению:

С 1 сентября 2025 года базовая общевойсковая подготовка станет обязательной для студентов мужского пола, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования в высших учебных заведениях всех форм собственности. Женщины могут пройти эту подготовку по собственному желанию. Цель подготовки – предоставить студентам знания, навыки и умения, необходимые для выполнения конституционной обязанности по защите Украины.

Программа подготовки будет разработана Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и утверждена Министерством образования и науки Украины. Теоретическая часть подготовки будет проходить на базе заведений высшего образования, а практическая – в воинских частях. Перед практической подготовкой студенты пройдут медицинское освидетельствование.

Прохождение практической подготовки является обязательным условием для соискателей мужского пола. Студенты, успешно завершающие базовую подготовку, примут Военную присягу и получат сертификат о прохождении подготовки и получения военно-учетной специальности.

Эта новая инициатива будет иметь ряд важных последствий:

Ужесточение обороноспособности Украины за счет лучшей подготовки молодежи к защите страны.

Повышение уровня сознания и патриотизма среди студентов.

Предоставление студентам новых знаний, навыков и умений, которые могут быть полезны как в гражданской жизни, так и в военной службе.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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