Тільки нашкодить: як категорично заборонено готувати каву

Кава має чимало корисних властивостей, якщо її пити у помірних кількостях. Вона налагоджує травлення та зміцнює печінку. Утім, якщо переборщити, то є ризик проблем з тиском та сном, виникнення тахікардії.

Треба контролювати не тільки дозування, але й сам процес приготування кави. Як повідомляє Pixelinform, один популярний спосіб варіння кави може серйозно нашкодити здоров'ю. Йдеться про заварювання кави у френч-пресі.

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Спосіб приготування кави у френч-пресі до вподоби багатьом, оскільки не треба витрачатися на дорогу кавоварку і шукати якісну розчинну каву. Вам достатньо засипати каву у френч-прес, опустити поршень та насолоджуватися швидким приготуванням кави.

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Проте у френч-пресі відсутній паперовий фільтр для видалення кавових олій та домішок. Деякі думають, що така кава корисніша і має більш насичений смак без фільтра.

Насправді ситуація інша. Такий спосіб приготування провокує потрапляння всіх шкідливих речовин просто у вашу чашку. Такий напій містить багато дитерпенів, які підвищують рівень поганого холестерину в крові.

Така кава міститиме два види цих небезпечних сполук – кафестол і кавеол.

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Пам'ятайте, що високий рівень холестерину підвищує ризик смертельно небезпечних хвороб серця та судин. Завдяки фільтру частина небезпечних сполук знижуються в рази.

Нефільтрована кава підвищує рівень поганого холестерину в крові у людей, які випивають по 5-8 чашок кожного дня. Якщо каву з френч-пресу пити в таких кількостях, то зростає ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, що фахівці з області сну стверджують, що звичка пити каву одразу після пробудження може виявитися менш корисною, ніж ви думаєте.

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