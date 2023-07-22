Топ-3 фішки для літнього гардеробу: поради стилістки

Стилістка Євгенія Брага назвала три цікаві фішки, які варто використати при створенні літнього образу. Йдеться саме про аксесуарні прийоми.

У своєму TikTok-каналі вона наголосила, що варто звернути увагу на техніку кроше, поясні сумки та прикраси на мотузках. Звісно, стилістка показала, як застосовувати ці прийоми у реальному житті.

Читайте також: Стилістка назвала п'ять найуніверсальніших речей, які обов'язково мають бути в гардеробі

1. Аксесуари у техніці кроше. Це і сумки, і головні убори, і купальники, і різні накидки для пляжу саме у техніці кроше.

Відео дня

2. Пояс-прикраса або пояс-сумка. Це додасть стилю в образ та приверне до вас увагу.

3. Прикраси на мотузках. Не так давно популярними були квіти, але зараз можна обирати абсолютно будь-які прикраси.

Раніше стилісти назвали п'ять простих правил, щоб створити гардероб в стилі "тиха розкіш". Quiet luxury характеризується спокійною кольоровою гамою, класичними силуетами та преміальною якістю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!