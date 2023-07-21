Стилістка назвала п'ять найуніверсальніших речей, які обов'язково мають бути в гардеробі

Стилістка Євгенія Брага назвав п'ять універсальних речей, які повинні бути у гардеробі кожної жінки. Такий одяг можна буде вдало стилізувати та створити різні цікаві образи.

У своєму TikTok-каналі вона показала, що йдеться про білу футболку, сорочку, брючний костюм, джинси та білі кеди. Проте варто врахувати кілька нюансів з цими речами.

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Топ-5 речей, які треба мати у своєму гардеробі

1. Біла футболка правильного прямого крою.

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2. Сорочка прямого об'ємного крою. Йдеться саме про вільну сорочку, яку ви можете використовувати, як основну річ, так і додатковий шар.

3. Брючний костюм. Брюки повинні бути або прямого крою, або палаццо. Жакет або піджак має бути прямого крою з "чоловічого плеча".

4. Індивідуально ідеальні джинси.

5. Білі кеди. Таке взуття ідеально підійде для будь-якого образу.

Раніше стилісти назвали п'ять простих правил, щоб створити гардероб в стилі "тиха розкіш". Quiet luxury характеризується спокійною кольоровою гамою, класичними силуетами та преміальною якістю.

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