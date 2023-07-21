Стилистка назвала пять самых универсальных вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе

Стилистка Евгения Брага назвал пять универсальных вещей, которые должны находиться в гардеробе каждой женщины. Такую одежду можно будет удачно стилизовать и создать разные интересные образы.

В своем TikTok-канале она показала, что речь идет о белой футболке, рубашке, брючном костюме, джинсах и белых кедах. Однако следует учесть несколько нюансов с этими вещами.

Читайте также: Пять стильных моделей очков на лето 2023 года (фото)

Топ-5 вещей, которые нужно иметь в своем гардеробе

1. Белая футболка правильного прямого кроя.

Видео дня

2. Рубашка прямого объемного кроя. Речь идет именно о свободной рубашке, которую вы можете использовать как основную вещь, так и дополнительный слой.

3. Брючный костюм. Брюки должны быть либо прямого кроя, либо палаццо. Жакет или пиджак должен быть прямого кроя из "мужского плеча".

4. Индивидуально идеальные джинсы.

5. Белые кеды. Такая обувь идеально подойдет для любого образа.

Ранее стилисты назвали пять простых правил, чтобы создать гардероб в стиле "тихая роскошь". Quiet luxury характеризуется спокойной цветовой гаммой, классическими силуэтами и премиальным качеством.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!