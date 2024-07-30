ТОП-5 відомих автомобільних марок, які майже нереально продати в Україні

Багато водіїв в Україні, обираючи автомобіль, розраховують на те, що згодом зможуть його вигідно продати, аби перейти на більш солідну модель чи авто, яке краще відповідатиме їхнім потребам. Однак не всі замислюються над реальністю такого продажу.

Це може стати неприємною несподіванкою, оскільки деякі популярні марки автомобілів виявляються неліквідними на вторинному ринку. За інформацією видання "Твоя машина", існує п’ять автомобілів, які особливо складно продати з других рук.

Читайте також: Названо ТОП-10 автомобілів з найменшою витратою палива

BMW X6 вабить своїм стильним дизайном, розкішшю, сучасними технологіями та хорошою продуктивністю. Незважаючи на це, на нього може не знайтися покупця через часті проблеми з двигуном у модифікації N63 та високі витрати на обслуговування. Volkswagen Tiguan відомий проблемами з двигуном та трансмісією, що може призвести до значних витрат на ремонт, відлякуючи потенційних покупців. Lexus RX450h має гібридну батарею з обмеженим терміном служби, а її заміна може стати несподівано великою витратою. Cadillac Escalade пропонує розкіш, але його апетит до палива може стати великим фінансовим тягарем для власників. Volvo S80 приваблює комфортом та елегантністю, але може розчарувати через складнощі з пошуком запчастин в Україні та високою ціною обслуговування.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-5 найдоступніших нових автомобілів 2024 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!