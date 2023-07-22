Топ-6 простих способів освіжити тіло в спеку без прийняття душу

Надворі неймовірна спека і в нас не завжди є можливість прийняти душ. Та є способи освіжити тіло і без нього. Про них розповість UaPortal.

Використовуйте сухий шампунь

Якщо хочеться швидко освіжити волосся, а душ приймати немає часу, на допомогу прийде сухий шампунь. Він освіжить волосся та приведе його до ладу.

Користуйтеся антисептиком

Продезінфікувати руки можна антисептиком. Можна використовувати хлоргексидин, перекис або будь-який інший антисептик, який продається в аптеці або магазинах побутової хімії.

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Часто змінюйте одяг

Свіжа футболка чи кофта та джинси допоможуть тобі трохи освіжитися. Використовувати одяг з натуральних тканин, що дихають.

Користуйтеся антиперспірантом

Він позбавить від потовиділення та неприємного запаху.

Використовуйте серветки для інтимної гігієни

Вони допомагають підтримувати природний баланс інтимної мікрофлори.

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