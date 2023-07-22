Топ-6 простых способов освежить тело в жару без принятия душа

На дворе невероятная жара и у нас не всегда есть возможность принять душ. Но есть способы освежить тело без него. О них расскажет UaPortal.

Используйте сухой шампунь

Если хочется быстро освежить волосы, а душ принимать некогда, на помощь придет сухой шампунь. Он освежит волосы и приведет его в порядок.

Пользуйтесь антисептиком

Продезинфицировать руки можно антисептиком. Можно использовать хлоргексидин, перекись или любой другой антисептик, продаваемый в аптеке или магазинах бытовой химии.

Что делать в помещении без кондиционера : Как легко охладить тело в жару

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Часто меняйте одежду

Свежая футболка или кофта и джинсы помогут немного освежиться. Использовать одежду из натуральных дышащих тканей.

Пользуйтесь антиперспирантом

Он избавит от потоотделения и неприятного запаха.

Используйте салфетки для интимной гигиены

Они помогают поддерживать естественный баланс интимной микрофлоры.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя есть в жару.

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