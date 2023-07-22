Топ-6 простых способов освежить тело в жару без принятия душа
На дворе невероятная жара и у нас не всегда есть возможность принять душ. Но есть способы освежить тело без него. О них расскажет UaPortal.
Используйте сухой шампунь
Если хочется быстро освежить волосы, а душ принимать некогда, на помощь придет сухой шампунь. Он освежит волосы и приведет его в порядок.
Пользуйтесь антисептиком
Продезинфицировать руки можно антисептиком. Можно использовать хлоргексидин, перекись или любой другой антисептик, продаваемый в аптеке или магазинах бытовой химии.
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Часто меняйте одежду
Свежая футболка или кофта и джинсы помогут немного освежиться. Использовать одежду из натуральных дышащих тканей.
Пользуйтесь антиперспирантом
Он избавит от потоотделения и неприятного запаха.
Используйте салфетки для интимной гигиены
Они помогают поддерживать естественный баланс интимной микрофлоры.
Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя есть в жару.
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