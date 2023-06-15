Что делать в помещении без кондиционера: как легко охладить тело в жару

Палящий летний зной может быть невыносимым, особенно если у вас нет кондиционера. Однако есть способы сохранить прохладу и комфорт даже без системы кондиционирования. UAportal подготовил полезные советы, которые помогут сохранить прохладу в жаркие летние дни.

Во-первых, сосредоточьтесь на том, чтобы в вашем жилом помещении было как можно прохладнее. Начните с закрывания штор или жалюзи в дневное время, чтобы блокировать солнечное тепло.

Читайте также: Как охладить напиток всего за 2 минуты: лайфхак для жары

Этот простой шаг может значительно снизить температуру внутри вашего дома. Открывайте окна рано утром или поздно вечером, когда воздух снаружи прохладнее. Создайте перекрестный бриз, стратегически расположив вентиляторы в разных частях дома, чтобы способствовать циркуляции воздуха.

Принимайте прохладный душ или ванну в течение дня, чтобы освежиться и снизить температуру тела. Выбирайте легкую, дышащую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

Избегайте синтетических материалов, так как они могут задерживать тепло и заставлять вас чувствовать себя еще жарче. Держите поблизости бутылку с распылителем, наполненную холодной водой, чтобы периодически обрызгивать себя – это принесет мгновенное облегчение.

Пейте много воды в течение дня, даже если вы не чувствуете особой жажды. Избегайте чрезмерного употребления кофеина и алкоголя, так как они могут способствовать обезвоживанию. Выбирайте охлажденные напитки или делайте освежающую воду с фруктовыми добавками, чтобы увлажнение было более приятным. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием воды, таких как арбуз, огурец и цитрусовые, также может способствовать поддержанию гидратации.

Читайте также: Солнцезащитная пленка и увлажнитель: топ-5 способов охлаждения квартиры в жару

Измените свой распорядок дня, чтобы избежать самых жарких дней. Планируйте прогулки на свежем воздухе на раннее утро или поздний вечер, когда температура ниже.

Если вам приходится выходить на улицу в часы пиковой жары, ищите тень, носите широкополую шляпу и наносите солнцезащитный крем, чтобы защитить себя от солнечных лучей. Избегайте напряженных физических нагрузок, которые могут привести к перегреву и истощению.

Приложите влажную ткань или пакет со льдом к пульсовым точкам, таким как запястья, шея и виски. Сделайте кондиционер "сделай сам", поставив миску со льдом перед вентилятором, чтобы воздух циркулировал и создавал прохладный ветерок. Спите на легком постельном белье и используйте охлажденную подушку или охлаждающий наматрасник, чтобы повысить комфорт в течение ночи.

Напомним, мы уже писали, одежду из какой ткани лучше носить летом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !