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Здоров'я

Топ продуктів, які здатні позбавити від печії, якщо немає пігулок під рукою

Билім Олена

Топ продуктів, які здатні позбавити від печії, якщо немає пігулок під рукою

Якщо ви страждаєте від печії, а під рукою немає пігулок, допомогти позбутися неприємного відчуття можуть окремі продукти. Однак зауважте, що самолікуванням займатися не варто, краще за можливості звертатися до фахівців, щоб вони визначили, від чого у вас з'являється печія.

Як відомо, печію можуть викликати алкоголь, куріння, жирна їжа, шоколад, кава, фруктові соки, гостра, солодка, кисла, пряна їжа, свіжа випічка, газовані напої.

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Одним з простих і дієвих способів позбавлення від печії є прийом лужної мінеральної води. Також позбутися від неї може допомогти імбир. З нього краще робити настій без цукру та вживати його після їди.

Також гарно гасить "пожежу" у стравоході молоко, яке змиває шлункову кислоту, а також пов'язує її у шлунку – цьому сприяють протизапальні компоненти та білки.

Ще один продукт, який допоможе, це йогурт – натуральний і без цукру. Інакше печія лише посилиться.

Ще один доступний продукт, здатний побороти печію – банан. Він нормалізує травлення та гасить кислоту, обволікаючи стінки стравоходу. Тонус травної системи нормалізується завдяки вітамінам та мікроелементам.

 

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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