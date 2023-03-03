Топ продуктів, які здатні позбавити від печії, якщо немає пігулок під рукою

Якщо ви страждаєте від печії, а під рукою немає пігулок, допомогти позбутися неприємного відчуття можуть окремі продукти. Однак зауважте, що самолікуванням займатися не варто, краще за можливості звертатися до фахівців, щоб вони визначили, від чого у вас з'являється печія.

Як відомо, печію можуть викликати алкоголь, куріння, жирна їжа, шоколад, кава, фруктові соки, гостра, солодка, кисла, пряна їжа, свіжа випічка, газовані напої.

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Одним з простих і дієвих способів позбавлення від печії є прийом лужної мінеральної води. Також позбутися від неї може допомогти імбир. З нього краще робити настій без цукру та вживати його після їди.

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Також гарно гасить "пожежу" у стравоході молоко, яке змиває шлункову кислоту, а також пов'язує її у шлунку – цьому сприяють протизапальні компоненти та білки.

Ще один продукт, який допоможе, це йогурт – натуральний і без цукру. Інакше печія лише посилиться.

Ще один доступний продукт, здатний побороти печію – банан. Він нормалізує травлення та гасить кислоту, обволікаючи стінки стравоходу. Тонус травної системи нормалізується завдяки вітамінам та мікроелементам.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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