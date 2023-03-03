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Здоровье

Топ продуктов, которые способны избавить от изжоги, если нет таблеток под рукой

Былим Елена

Топ продуктов, которые способны избавить от изжоги, если нет таблеток под рукой

Если вы страдаете изжогой, а под рукой нет таблеток, помочь избавиться от неприятного ощущения могут отдельные продукты. Однако заметьте, что самолечением заниматься не стоит, лучше по возможности обращаться к специалистам, чтобы они определили, от чего у вас появляется изжога.

Как известно, изжогу могут вызвать алкоголь, курение, жирная пища, шоколад, кофе, фруктовые соки, острая, сладкая, кислая, пряная пища, свежая выпечка, газированные напитки.

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Одним из простых и действенных способов избавления от изжоги есть прием щелочной минеральной воды. Также избавиться от нее может помочь имбирь. Из него лучше делать настой без сахара и принимать его после еды.

Также хорошо тушит пожар в пищеводе молоко, которое смывает желудочную кислоту, а также связывает ее в желудке – этому способствуют противовоспалительные компоненты и белки.

Еще один продукт, который поможет, это йогурт – натуральный и без сахара. Иначе изжога только усилится.

Еще один доступный продукт, способный побороть изжогу – банан. Он нормализует пищеварение и гасит кислоту, обволакивая стенки пищевода. Тонус пищеварительной системы нормализуется благодаря витаминам и микроэлементам.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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