Трамп хоче негайного припинення війни: подробиці зустрічі з Зеленським в Парижі Зустріч Трампа, Зеленського та Макрона у Парижі – про що говорили - новини політики

Президент України Володимир Зеленський під час першої зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом після американських виборів закликав до надання Україні чітких гарантій безпеки в будь-якому мирному врегулюванні з Росією.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з деталями дискусії 7 грудня.

Під час переговорів за участю Трампа, Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона обговорювалися ключові аспекти припинення війни, хоча конкретних деталей щодо умов миру не озвучили. Трамп підтвердив бажання "негайного припинення вогню" та початку переговорів, але не надав чіткого бачення щодо безпекових гарантій для України.

За словами джерел, Трамп поводився "доброзичливо, шанобливо і відкрито", демонструючи готовність слухати, хоча рішення щодо можливої мирної угоди він поки не ухвалив.

Українська сторона наголосила, що одного лише припинення вогню буде недостатньо, оскільки президент РФ Володимир Путін може порушити його в будь-який момент, як це вже траплялося раніше. "Потрібні тверді гарантії безпеки", — підкреслили представники України на зустрічі.

На думку Зеленського, "Вашингтон має залишатися по-справжньому сильним", адже Путін боїться лише "Трампа і, можливо, Китаю".

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Президент Франції використав зустріч, щоб наголосити на ролі європейських країн у підтримці України, а також готовності більш рівномірно розділити тягар безпеки зі США.

Макрон і Зеленський спільно пояснили Трампу, що Путін у 2024 році — це вже інший політик, ніж той, з яким Трамп мав справу у 2017 році. Як аргумент також навели падіння режиму Башара Асада та військові невдачі Росії в Сирії як ознаку ослаблення Москви.

Джерела наголосили, що попри попередню критику Зеленського з боку Трампа під час передвиборчої кампанії, у Парижі колишній президент США демонстрував значно більш "поміркований" та "особистісний" підхід. Його команда вважає "побудову особистих стосунків" ключовим елементом дипломатії Трампа.

Reuters підкреслює, що Україна очікує більш конкретних відповідей щодо позиції США стосовно майбутніх переговорів з Росією та гарантій безпеки, від яких залежить тривале припинення війни.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Путін програв війну.

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