Трамп пояснив, чому не зустрівся з Путіним до інавгурації

Обраний президент США Дональд Трамп пояснив, чому не зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним до інавгурації, і заявив, що така зустріч відбудеться після його вступу на посаду.

"Я знаю, що він (Путін, - ред.) хоче зустрітися, і я планую зробити це дуже швидко. Я б провів зустріч раніше, але... для певних речей потрібно перебувати в Офісі. Для цього необхідно бути на посаді", – заявив Трамп. Про це інформує Reuters.

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Він не уточнив, коли саме може відбутися зустріч із Путіним. Однак, якщо така зустріч станеться, це буде перший контакт між президентами США та Росії з моменту початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше конгресмен США Майк Волтц, призначений Трампом радником із національної безпеки, припустив, що телефонна розмова між Трампом і Путіним може відбутися "найближчими днями або тижнями".

Нагадаємо, у команді Трампа розповіли, коли можуть завершити війну в Україні.

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