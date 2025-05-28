Трамп втрачає терпіння щодо Путіна - Politico

Президент США Дональд Трамп у вівторок дав зрозуміти, що його терпіння щодо російського лідера Володимира Путіна добігає кінця. Однак поки що він не ухвалив конкретного рішення щодо можливих кроків у відповідь на поведінку Кремля.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела в адміністрації.

Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем", уникаючи серйозних мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. За словами посадовця з команди президента, який побажав залишитися анонімним, Трамп розчарований небажанням Москви скористатися його пропозицією про "золотий міст" для перезапуску відносин після досягнення миру.

Попри зростаюче невдоволення, Трамп досі не вирішив, чи посилювати санкційний тиск на Росію у відповідь на її дії. Четверо американських чиновників підтвердили, що Білий дім все ще зважує варіанти, хоча зростаюча агресія Москви викликає занепокоєння.

Європейські союзники США уважно стежать за ситуацією. Вони побоюються, що Трамп може обрати шлях ігнорування санкцій і не покарати Росію, що спонукає їх шукати способи взяти на себе лідерство у підтримці України.

Politico зазначає, що Трамп не вперше висловлює жорстку риторику щодо Кремля, не підкріплюючи її діями. Навіть після неодноразових заяв Путіна про бажання миру, які супроводжувалися новими обстрілами України, Сполучені Штати під його керівництвом не посилили тиск.

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Минулого тижня, після розмов із Володимиром Зеленським і Путіним, Трамп обговорював ситуацію з кількома європейськими лідерами. За словами обізнаних джерел, він частково виправдовував небажання Путіна брати участь у мирних переговорах, пояснюючи це реакцією на загрозу нових санкцій з боку Заходу.

Попри розчарування, Трамп, як зазначають джерела, продовжує скептично ставитися до санкцій і вважає, що тиск може лише ускладнити діалог із Москвою. Його радники, як в адміністрації, так і поза нею, попереджають, що санкційна політика може зашкодити американському бізнесу та остаточно відштовхнути Росію від перемовин.

Водночас низка республіканських законодавців, зокрема сенатори, підтримують двопартійну ініціативу щодо нових санкцій і чекають на чітку позицію президента. Якщо ж Трамп публічно виступить проти, це може призвести до розколу в лавах Республіканської партії.

Європейські аналітики та офіційні особи вважають, що Москва намагається відокремити питання війни в Україні від двосторонніх відносин із Вашингтоном. І Трамп, і Путін, на їхню думку, розглядають перспективу економічного зближення як стратегічну вигоду, яку можна реалізувати після потенційного припинення бойових дій.

Раніше ми розповідали, що Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним у Стамбулі.

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