Трамп теряет терпение по отношению к Путину - Politico

Президент США Дональд Трамп во вторник дал понять, что его терпение по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину подходит к концу. Однако пока он не принял конкретного решения о возможных шагах в ответ на поведение Кремля.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники администрации.

Трамп заявил, что Путин "играется с огнем", избегая серьезных мирных переговоров по прекращению войны в Украине. По словам чиновника из команды президента, пожелавшего остаться анонимным, Трамп разочарован нежеланием Москвы воспользоваться его предложением о "золотом городе" для перезапуска отношений после достижения мира.

Несмотря на растущее недовольство, Трамп до сих пор не решил, усиливать ли санкционное давление на Россию в ответ на ее действия. Четверо американских чиновников подтвердили, что Белый дом все еще взвешивает варианты, хотя растущая агрессия Москвы вызывает беспокойство.

Европейские союзники США внимательно следят за ситуацией. Они опасаются, что Трамп может выбрать путь игнорирования санкций и не наказать Россию, что побуждает их искать способы взять на себя лидерство в поддержке Украины.

Politico отмечает, что Трамп не впервые выражает жесткую риторику по отношению к Кремлю, не подкрепляя ее действиями. Даже после неоднократных заявлений Путина о желаниях мира, сопровождавшихся новыми обстрелами Украины, Соединенные Штаты под его руководством не усилили давление.

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На прошлой неделе после разговоров с Владимиром Зеленским и Путиным Трамп обсуждал ситуацию с несколькими европейскими лидерами. По словам осведомленных источников, он частично оправдывал нежелание Путина участвовать в мирных переговорах, объясняя это реакцией на угрозу новых санкций со стороны Запада.

Несмотря на разочарование, Трамп, как отмечают источники, продолжает скептически относиться к санкциям и считает, что давление может только усложнить диалог с Москвой. Его советники, как в администрации, так и вне ее, предупреждают, что санкционная политика может нанести ущерб американскому бизнесу и окончательно оттолкнуть Россию от переговоров.

В то же время ряд республиканских законодателей, в частности сенаторы, поддерживают двухпартийную инициативу по новым санкциям и ждут четкую позицию президента. Если Трамп публично выступит против, это может привести к расколу в рядах Республиканской партии.

Европейские аналитики и официальные лица полагают, что Москва пытается отделить вопросы войны в Украине от двусторонних отношений с Вашингтоном. И Трамп и Путин, по их мнению, рассматривают перспективу экономического сближения как стратегическую выгоду, которую можно реализовать после потенциального прекращения боевых действий.

Ранее мы говорили, что Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле.

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