Трамп у Конгресі: Республіканці у захваті, демократи критикують

Республіканці заявили, що "Америка повернулася" після спільної промови президента Дональда Трампа в Конгресі, тоді як демократи назвали промову "дивною". Особливо обговорювалася поведінка демократичних законодавців, які не стали на знак поваги до 13-річного DJ Даніеля, який вижив після раку під час виступу Трампа.

Мова супроводжувалася частими оваціями з боку республіканців, проте була перервана демонстративними діями з боку демократів. Лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліс назвав промову "феноменальною", пише Fox News.

"Він виклав так багато того, що він зробив лише за 6 тижнів, а також розповів про те, що має зробити для того, щоб повернути країну в потрібне русло", — він.

Нагадаємо, що напередодні 47-й президент США Дональд Трамп виступив із спільною промовою в Конгресі.

Серед інших промову президента також підтримали сенатор Тед Круз, республіканець від Техасу, сенатор Майк Лі, республіканець від Юти, назвавши її "видатною". Водночас демократичний сенатор Ліза Блант Рочестер, демократ від Делавера, заявила, що промова президента була "дивною".

Як повідомляється, республіканці розкритикували демократів за неповагу до маленької 13-річної дитини, яка була гостем на цьому заході. Зазначається, що демократи не встали і не висловили повагу до DJ Даніеля, який бореться з раком головного мозку.

Зокрема, республіканець від Міссурі, сенатор Ерік Шмітт, назвав це ганьбою.

"Демократи справді зганьбили себе. Вони навіть не стали для DJ, який вижив після раку", - сказав він у коментарі для преси.

Коментуючи виступ президента США сенатор Берні Сандерс від Вермонта сказав Fox News Digital, що той зробив зовсім небагато.

У той же час республіканець, сенатор Берні Морено з Огайо вважає, що Дональд Трамп уже зробив досить важливу роботу.

"Америка повернулася. Так він почав, так і закінчив. Велика гордість, і подивіться на різницю між цим та Джо Байденом", - сказав він.

Водночас демократ із Делавера, сенатор Кріс Кунс зазначив, що Трамп приділив час необхідності зменшити ціни для звичайних американців. Республіканець від Джорджії Майкл Коллінз при цьому назвав президента США обізнаним та впевненим у своїх справах.

"Я також бачив людину, яка вміє точно донести до американців те, що вона хоче зробити", - сказав Коллінз.

Зазначимо, що промову Дональда Трампа намагалися перервати представники демократів. Зокрема одному з них, Елу Гріну, довелося залишити залу засідання після того, як він висловлював невдоволення висловлюваннями президента США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час виступу в Конгресі розповів про лист, який він одержав від президента України Володимира Зеленського.