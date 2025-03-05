Я отримав від Зеленського хорошого листа про готовність до переговорів – Трамп

Під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського, у якому йдеться про готовність Києва якнайшвидше розпочати переговори заради досягнення стійкого миру, а також підписати угоду щодо корисних копалин.

Про це пише CNN. Говорячи про війну в Україні, Трамп зазначив, що щотижня гинуть 2 тисячі людей – як українців, так і росіян, і наголосив, що прагне покласти цьому край.

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"Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років?" – звернувся він до аудиторії.

Трамп також повідомив, що отримав "важливого листа" від Зеленського.

За його словами, у листі український президент написав: "Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру."

Також, за словами Трампа, в документі міститься вдячність за підтримку США та зазначено, що "Україна готова підписати угоду про корисні копалини та безпеку у будь-який зручний для вас час."

Трамп висловив подяку за цей лист і додав, що "паралельно ми провели серйозні дискусії з Росією та отримали сильні сигнали про їхню готовність до миру."

Нагадаємо, Трамп запропонує Конгресу план припинення війни в Україні.

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