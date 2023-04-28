Травмовано дитину: в Українці на Київщині уламки ракети пошкодили багатоповерхівку (фото)

Під час нічної ракетної атаки росіян по Україні силам протиповітряної оборони на Київщині вдалося знищити 11 крилатих ракет та два БПЛА. Однак уламки ракети влучили у багатоповерхівку у місті Українка.

Як повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок.

"Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит. На місці працюють всі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога. Надав відповідні доручення щодо швидкої ліквідації пошкоджень", – написав він у Фейсбуці.

Відео дня

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Телеграм-каналі показав наслідки руйнувань в Українці. Він зауважив, що внаслідок влучання уламків ракети у будинок постраждала 13-річна дівчинка.

"Чергове нагадування про те, що війна в нашій країні продовжується. Навіть на віддаленій території від лінії зіткнення ворог продовжує використовувати балістичні та крилаті ракети для обстрілу наших міст, знову страждає цивільна інфраструктура і мирні люди", – додав він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Українці внаслідок падіння уламків ракети було травмовано двоє людей.

"Пошкоджені квартири на 5 та 6 поверхах. Постраждала дитина, її доставили до лікарні", – додав він.

Нагадаємо, вночі 28 квітня росіяни атакували Україну крилатими ракетами та безпілотниками. В Умані росіяни ракетою влучили у багатоповерхівку, у Дніпрі - в приватний будинок та вбили жінку та дворічну дитину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!