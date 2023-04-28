Травмирован ребенок: в Украинке на Киевщине обломки ракеты повредили многоэтажку (фото)

Во время ночной ракетной атаки россиян по Украине силам противовоздушной обороны в Киевской области удалось уничтожить 11 крылатых ракет и два БПЛА. Однако обломки ракеты попали в многоэтажку в Украинке.

Как сообщил руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко, в городе Украинка в результате падения обломков российской ракеты есть попадание в многоэтажное здание.

"В результате этого повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар удалось локализовать в 5:30. Пострадавший ребенок - девочку доставили в Охматдет. На месте работают все соответствующие службы. Людям предоставляется необходимая помощь. Оказал соответствующие поручения по быстрой ликвидации повреждений", — написал он в Фейсбуке.

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Начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов в Телеграм-канале показал последствия разрушений в Украинке. Он отметил, что в результате попадания обломков ракеты в здание пострадала 13-летняя девочка.

"Очередное напоминание, что война в нашей стране продолжается. Даже на отдаленной территории от линии столкновения враг продолжает использовать баллистические и крылатые ракеты для обстрела наших городов, снова страдает гражданская инфраструктура и мирные люди", – добавил он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Украинке в результате падения обломков ракеты были травмированы два человека.

"Повреждены квартиры на 5 и 6 этажах. Пострадал ребенок, его доставили в больницу", – добавил он.

Напомним, ночью 28 апреля россияне атаковали Украину крылатыми ракетами и беспилотниками. В Умани россияне ракетой попали в многоэтажку, в Днепре - в частный дом и убили женщину и двухлетнего ребенка.

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