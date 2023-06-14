Триденна магнітна буря сколихне Землю у другій половині червня: названо небезпечні дати

У другій половині червня очікується найпотужніша за весь місяць магнітна буря. Вона триватиме три дні.

В такий період люди можуть відчувати не тільки загальне занедужання, але й загострення хронічних хвороб. Дати магнітних бур з посиланням на вчених опублікували на сайті Meteoagent.

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Зауважимо, що Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США визначає космічну погоду на кожен місяць та попереджає про небезпечні явища.

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Згідно з їхніми даними, найближчий потужний метеоудар накриє Землю 16 червня. Його потужність становитиме 4 бали. Проте вже 18-20 червня магнітна буря очікується потужністю у 5 балів.

В інші дні червня магнітні бурі будуть слабкими у 2 бали.

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Як покращити самопочуття під час метеоударів

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

Щоб покращити здоров'я в період магнітних бур, дотримуйтеся кількох порад:

1. Пийте на добу достатньо чистої води, а також зеленого або трав'яного чаю. Краще відмовитися від кави, алкогольних напоїв та енергетиків.

2. Обирайте збалансоване харчування. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень. Експерти не радять проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій та конфліктів.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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