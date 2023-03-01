Трьом знакам зодіаку загрожує втрата всього та бідність

Ще до того, як Сатурн оселиться в Рибах, щоб вдихнути удачу, тиждень з 27 лютого по 5 березня буде досить проблемним у фінансовому плані для окремих знаків зодіаку. Заощадження перебуватимуть під загрозою втрати.

Самий кінець лютого і самий початок березня не пропонують найкращих переходів від місяця до місяця для трьох знаків зодіаку. Астрологи розповіли, кому варто бути обачним, щоб не втратити все.

Телець

Поточний тиждень має надихнути їх на почуття міри. Тельцям варто цінувати, але також уникати чистого споживання задоволень. Споживати означає зруйнувати себе, перш ніж ви навіть це усвідомите. Якщо вони точно не знають, що вони роблять зі своїми грошима, у них може залишитися порожній гаманець.

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Тельцям також варто відмовитися від безплідних витрат і не братися на ризики, з якими вони не можуть розібратися. Можливо, для економії краще проводити більшу частину часу вдома.

Скорпіон

Щоб пережити наступний тиждень, представники знаку Скорпіон повинні взяти на озброєння обережність. Замість того, щоб стати жертвою пристрасті, яка їх так сильно характеризує, краще, щоб вони знайшли спосіб приборкати свою натуру прямо зараз. Скорпіони не застраховані від необдуманих покупок.

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З іншого боку, вони можуть втратити цілий статок, якщо ризикнуть робити непотрібні ставки, єдиним внеском яких є роздути їхнє его. Скорпіонам варто уникати всього, що може спричинити таку ситуацію, зокрема, шантаж і суперечки. Тиждень може пройти без проблем, якщо вони подбають про економію своїх бюджетів.

Стрілець

Нинішній тиждень є вирішальним для Стрільців, яким доведеться бути уважними до того, що вони роблять. Необережність на дорозі, порушення правил поведінки, великий штраф легко зробить дірку в гаманці.

Стрільці можуть втратити щось цінне й особливо важливе для них, якщо вони не будуть обережні. Меркурій у Рибах якраз і закликає до пильності. Вони повинні задовольнитися кількома втечами до сусідніх міст і уникати далеких подорожей, наскільки це можливо. Те ж саме стосується великих покупок.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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