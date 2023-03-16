Трьом знака зодіаку варто готуватися до важкого періоду до 19 березня

Повний місяць у Діві, Сатурн у Рибах і Меркурій в Овні – ці небесні рухи принесуть певні ускладнення до 19 березня для певних сузір’їв зодіаку.

Астрологи назвали три знаки зодіаку, на яких чекає важкий і неспокійний тиждень. Рухи планет негативно впливатимуть на їхнє життя.

Близнюки

Ви можете пережити важкий час із входом повного місяця в знак Діви, що принесе свою частку тривоги та смутку. Спробуйте подарувати собі моменти відпочинку та відволіктися, щоб зарядити енергією перед тим, як зіткнутися з напруженими днями. Сатурн проходить через знак Риб, будьте готові зіткнутися з невдачами до 19 березня.

Відео дня

Не соромтеся покладатися на людей, які забезпечують стабільність і підтримку. Гармонія оточення також може позитивно вплинути на ваш настрій і покращити важке повсякденне життя. Також пам’ятайте, що цей важкий час не триватиме вічно. Трохи терпіння та мужності допоможуть подолати всі перешкоди.

Діва

Перехід Сатурна Водолія в знак Риб може негативно вплинути, спричинивши серйозні особисті проблеми, які можуть тривати принаймні до 19 березня. Крім того, Меркурій незабаром прибуде в Овні. Ви можете бути сумними та сповненими сумнівів, але знайте, що така ситуація не триватиме довго! Будьте обережні на роботі і не потрапляйте в незручні або складні ситуації, особливо з начальством.

Читайте також: Астрологи назвали знаки зодіаку, які є самотніми вовками

Вхід повного Місяця у ваш знак може призвести до того, що найближчими днями ви побачите склянку наполовину порожньою, а не наполовину повною. Але не падайте духом, ці перешкоди лише тимчасові, і ви зможете блискуче їх подолати! Просто довіряйте собі. Крім того, ваше оточення, особливо ваші друзі, будуть поруч, щоб дотягнутися до вас.

Стрілець

Проходження Сатурна в Рибах може мати негативний вплив, і ви можете зіткнутися з деякими ускладненнями до 19 березня. Зірки радять не поспішати ні в коханні, ні на роботі. Тільки пам’ятайте, що всьому буває свій час і не приймайте поспішних рішень! Не покладайтеся на поради незнайомих людей, подумайте, перш ніж погоджуватися на щось, особливо якщо це договір.

Меркурій перейде в Овна, будьте обережні, оскільки хтось може захотіти скористатися вашою щедрістю та наївністю, щоб обдурити вас. Не забувайте, що після дощу приходить гарна погода, а тому спокій рано чи пізно повернеться у життя. Наберіться терпіння, і після цього все буде добре.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!