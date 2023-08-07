Третя штурмова бригада показала вибухове відео знищення схованого міномета окупантів

На околицях Бахмуту російські бойовики приховали свій 120-мм міномет. Однак пильні аеророзвідники помітили вороже озброєння та знищили його потужним ударом.

Ліквідацією ворожого міномету займалися бійці Третьої штурмової бригади, які й показали відео знищення, зняте дроном.

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Відео дня

Зброю окупантів було знищено з гаубиці М119.

"Замасковану зброю окупантів виявили на околицях Бахмута та завдали удару з гаубиці М119. Спрацювали бійці 1-ї САБ 2-го самохідного артдивізіону Третьої штурмової бригади", – прокоментували це відео захисники.

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Нагадаємо, пілоти першої роти БПЛА спільно з розрахунком 2-го взводу мінометної батареї 1-го ОМБ ЛСР виявили та знищили склад БК та ПММ у районі н.п. Зайцеве в Донецькій області.

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