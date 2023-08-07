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Війна в Україні

Третя штурмова бригада показала вибухове відео знищення схованого міномета окупантів

Билім Олена

Третя штурмова бригада показала вибухове відео знищення схованого міномета окупантів

На околицях Бахмуту російські бойовики приховали свій 120-мм міномет. Однак пильні аеророзвідники помітили вороже озброєння та знищили його потужним ударом.

Ліквідацією ворожого міномету займалися бійці Третьої штурмової бригади, які й показали відео знищення, зняте дроном.

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Зброю окупантів було знищено з гаубиці М119.

"Замасковану зброю окупантів виявили на околицях Бахмута та завдали удару з гаубиці М119. Спрацювали бійці 1-ї САБ 2-го самохідного артдивізіону Третьої штурмової бригади", – прокоментували це відео захисники.

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Нагадаємо, пілоти першої роти БПЛА спільно з розрахунком 2-го взводу мінометної батареї 1-го ОМБ ЛСР виявили та знищили склад БК та ПММ у районі н.п. Зайцеве в Донецькій області.

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