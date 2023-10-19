Три бюджетні способи,щоб очистити та знежирити мікрохвильову піч

У мікрохвильовці можуть накопичуватися жир, бруд та залишки їжі. Скупчення жиру всередині та зовні приладу стає живильним середовищем для бактерій.

Існують практичні, недорогі та прості способи очищення та знежирення. Про це повідомляє Sante Plus.

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1. Лимон та вода для очищення та знежирення мікрохвильовки.

Вичавіть сік з половини лимона в миску, додайте води, трішки цедри та поставте ємність у мікрохвильову піч. Зачекайте кілька хвилин, потім, як тільки з чаші піде пара, зачекайте ще кілька хвилин, перш ніж відчиняти дверцята приладу. Ви помітите, що жир, їжа, що пригоріла, і інший бруд на стінках духовки розм'якшаться. Після цього почистіть стінки серветкою з мікрофібри.

2. Мокрий рушник. Ще більш простий спосіб – покласти у мікрохвильовку вологий рушник. Після цього увімкніть прилад, зачекайте дві хвилини, доки залишки та жир розм'якшуться, потім протріть внутрішню частину духовки м'якою чистою тканиною.

3. Розпушувач. Розпушувач ідеально підходить для боротьби з найстійкішими плямами та твердими кірками. Щоб використати цей звичайний побутовий продукт, змішайте одну столову ложку з водою до утворення пасти. Натріть стінки та залиште на 5 хвилин. Після цього протріть вологою ганчіркою, потім дайте висохнути. Інший метод – змішати дві столові ложки розпушувача та 500 мл води в мисці, а потім помістити її у мікрохвильову піч. Нагрійте протягом двох хвилин, щоб жир розігрівся з обох боків. Потім використовуйте тканину для очищення.

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