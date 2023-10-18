Як позбутися плісняви у душовій кабіні: треба лимон, сода та перекис водню

Пліснява часто зустрічається у вологих та теплих місцях, тому вона так поширена у ванних кімнатах. Усунути дані прояви грибка можна за допомогою саморобного розчину, який легко готується.

Цвіль – це прояв вологості, яка загрожує всій ванній кімнаті, а також душовій кабіні, особливо у місцях стиків. Щоб подолати цю незручність, важливо використовувати правильні інгредієнти, які часто перебувають під рукою. Про це пише Sante Plus.

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1. Лимонна кислота є протигрибковим засобом та усуває накопичення вапняного нальоту.

Щоб використовувати її як засіб проти плісняви, додайте 150 г засобу в 1 літр води і вилийте все це в пульверизатор. Розпиліть розчин на проблемні ділянки, залиште діяти, потім протріть зубною щіткою перед полосканням.

2. Харчова сода та перекис водню. Цвіль з ущільнювача дверей душу можна за допомогою комбінації цих речовин.

У пульверизатор насипте дві столові ложки харчової соди та 1 склянку перекису водню, а також кілька крапель ефірної олії чайного дерева для більшої ефективності. Струсіть, щоб все змішалося правильно, потім розпиліть рідину на душу ущільнювач. Залиште суміш інгредієнтів на кілька хвилин, перш ніж змити. Якщо ви вважаєте це за необхідне, повторіть операцію, а потім сухою тканиною видаліть залишки продукту.

3. Лимон для видалення цвілі з ущільнювача душових дверей.

Приготуйте лимонний сік, потім використовуйте тканину, просочену цим інгредієнтом. Протріть нею проблемні місця ущільнювача душу, промийте чистою водою. Нарешті, протріть губкою, щоб раз і назавжди покласти край залишкам.

Слід зазначити, що важливо уникати використання лимонної чи лимонної кислоти, якщо ваша душова кабіна зроблена з мармуру чи натурального каменю. Вони можуть виявитися агресивними до цих матеріалів.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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