Как избавиться от плесени в душевой кабине: нужно лимон, сода и перекись водорода

Плесень часто встречается во влажных и теплых местах, поэтому она так распространена в ванных комнатах. Устранить данные проявления грибка можно с помощью легко готовящегося самодельного раствора.

Плесень – это проявление влажности, угрожающей всей ванной комнате, а также душевой кабине, особенно в местах стыков. Чтобы преодолеть это неудобство, важно использовать правильные ингредиенты, часто находящиеся под рукой. Об этом пишет Sante Plus.

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1. Лимонная кислота является противогрибковым средством и устраняет накопление известкового налета.

Чтобы использовать ее как средство против плесени, добавьте 150 г. средства в 1 литр воды и вылейте все это в пульверизатор. Распылите раствор на проблемные участки, оставьте действовать, затем протрите зубной щеткой перед полосканием.

2. Пищевая сода и перекись водорода. Плесень из уплотнителя двери душа можно с помощью комбинации этих веществ.

В пульверизатор насыпьте две столовые ложки пищевой соды и 1 стакан перекиси водорода и несколько капель эфирного масла чайного дерева для большей эффективности. Стряхните, чтобы все смешалось правильно, затем распылите жидкость на душу уплотнитель. Оставьте смесь ингредиентов на несколько минут, прежде чем смыть. Если вы считаете это необходимым, повторите операцию, затем сухой тканью удалите остатки продукта.

3. Лимон для удаления плесени из уплотнителя душевой двери.

Приготовьте лимонный сок, затем используйте ткань, пропитанную этим ингредиентом. Протрите ею проблемные уплотнительные места душа, промойте чистой водой. Наконец, протрите губкой, чтобы раз и навсегда положить конец остаткам.

Следует отметить, что важно избегать использования лимонной или лимонной кислоты, если ваша душевая кабина сделана из мрамора или натурального камня. Они могут оказаться агрессивными к этим материалам.

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